Hazal Kaya\'dan ilginç çıkış: Daha Tarkan\'la tanışmadım

Oyuncu Hazal Kaya, katıldığı uluslararası bir törende karşılaştığı oyuncu Meryem Uzerli'ye "Yaşlan be artık kadın" demesiyle dikkatleri üzerine çekmiş sözleri kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

GÜLŞEN'İN ELİNİ ÖPTÜĞÜ ANLAR VİRAL OLMUŞTU

Ünlü oyuncunun farklı bir etkinlikte de şarkıcı Gülşen'in elini öptüğü anlar kameralara yansımış, görüntüler sosyal medyada çok sayıda yorum almıştı

"HER DAVRANIŞ BOZUKLUĞUMU ÇEKMEK ZORUNDA MISINIZ?"

Gündem olan bu görüntüler sonrası sosyal medya hesabından esprili bir açıklama yapan Kaya, "Ya siz benim her davranış bozukluğumu görüntülemeye yemin mi ettiniz? Tövbe…" ifadelerini kullandı.

"İYİ Kİ TARKAN'LA TANIŞMADIM"

Ünlü oyuncu sözlerini, "İyi ki Tarkan'la tanışmadım bu arada… O zaman ne yapacağımı kim bilirdi, ben bilemem çünkü" diyerek sürdürdü ve Tarkan'la olası bir tanışmada daha farklı şeyler yapabileceğinin mesajını verdi.