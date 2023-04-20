Hazal Kaya'nın hapsi istenen dava Akşener'i küplere bindirdi - Son Dakika
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Hazal Kaya'nın hapsi istenen dava Akşener'i küplere bindirdi

20.04.2023 15:10

Uzman Çavuş Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle para cezası alan Ezgi Mola'ya destek veren Hazal Kaya hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Konuyla ilgili paylaşım gerçekleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bir kadın haksızlığa uğruyorsa, hepimiz yanında kaya gibi dimdik duracağız! Kadınları yaşatamadığınız yetmiyormuş gibi bir de susturmaya mı çalışıyorsunuz?" ifadeleri kullandı.

Batman'da tabancayla intihar girişiminde bulunan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazmış, Orhan hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

EZGİ MOLA PARA CEZASI ALMIŞTI

Tutuksuz sanık Orhan'ın yargılanması sürerken, oyuncu Ezgi Mola sosyal medyadan yaşananlara tepki göstermişti. Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Mola para cezası aldı, oyuncuya destek veren ünlü isimler hakkında da dava açıldı. Bu isimlerin arasında Hazal Kaya da yer aldı.

Hazal Kaya'nın hapsi istenen dava Akşener'i çileden çıkardı

HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME HAZIRLANDI

Musa Orhan'ın avukatı, tepki paylaşımında bulunan Kaya hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından ünlü oyuncu hakkında, 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Hazal Kaya'nın hapsi istenen dava Akşener'i çileden çıkardı

"HEPİMİZ YANINDA KAYA GİBİ DİMDİK DURACAĞIZ"

Yaşananlara tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Akşener, "Bir kadın ölüyorsa, hepimiz hakkını arayacağız! Bir kadın susturuluyorsa, hepimiz konuşacağız! Bir kadın haksızlığa uğruyorsa, hepimiz yanında kaya gibi dimdik duracağız! Kadınları yaşatamadığınız yetmiyormuş gibi bir de susturmaya mı çalışıyorsunuz? Ama artık ne yaparsanız yapın, nafile! Sadece 24 gün sonra; kadınlar konuşacak, kadınlar yaşayacak ve kadınlar size rağmen yepyeni bir tarih yazacak!" ifadelerini kullandı.

Hazal Kaya'nın hapsi istenen dava Akşener'i çileden çıkardı
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Son Dakika Magazin Hazal Kaya'nın hapsi istenen dava Akşener'i küplere bindirdi - Son Dakika


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