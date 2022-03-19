Her zaman fit: Irmak Ünal'a sevenlerinden 10 puan - Son Dakika
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Her zaman fit: Irmak Ünal'a sevenlerinden 10 puan

19.03.2022 10:58

Ünlü oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, spor yaptığı anları sosyal medyadan paylaştı.

2017 yılında 'Dolunay' dizisinde kamera karşısına geçtikten sonra sürpriz bir kararla Bali'de yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Irmak Ünal, geçmişten bu yana devam ettirdiği spor alışkanlığından da ödün vermiyor.

SPOR YAPTIĞI ANLARI PAYLAŞIYOR

Ünal, spor yaptığı anları ve bikini pozlarını Instagram'dan sık sık paylaşıyor. Halter kaldırdığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Irmak Ünal mini şortu ve sütyeniyle dikkat çekti.

Fitliğinden ödün vermiyor! Irmak Ünal spor sütyeni ve mini şortuyla yine tam not aldı

HAYRANLARINDAN TAM NOT ALDI

Cihan Ünal ve Sabiş Kuzuoğlu'nun kızı Irmak Ünal, bikinili pozlarının ardından spor yaptığı anlarla gündeme geldi. Ünal, uzun zamandır koruduğu fiziği nedeniyle hayranlarından tam not aldı.

Fitliğinden ödün vermiyor! Irmak Ünal spor sütyeni ve mini şortuyla yine tam not aldı

İşte Ünal'ın o pozu:

Fitliğinden ödün vermiyor! Irmak Ünal spor sütyeni ve mini şortuyla yine tam not aldı


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Yalnız Kurt 8. Bölüm 2. Fragmanı Yalnız Kurt 8. Bölüm 2. Fragmanı

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