Herkes Şeyma Subaşı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın benzerliğini konuşuyor! Bir detay ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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Herkes Şeyma Subaşı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın benzerliğini konuşuyor! Bir detay ağızları açık bıraktı

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Acun Ilıcalı ile evlenen Ayça Çağla Altunkaya'nın Şeyma Subaşı'na olan benzerliği herkes şaşkına çevirdi. Aralarında 9 yaş fark bulunan Subaşı ve Altunkaya'nın doğum günlerinin aynı olması da dikkatlerden kaçmadı.

06.09.2024 11:08
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Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile evliliğini bitirdikten sonra aşk yaşamaya başladığı Ayça Çağla Altunkaya ile 2 gün önce görkemli bir düğünle evlendi. Altunkaya ve Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın benzerliğini görenler ise şaşkına döndü.

DOĞUM GÜNLERİ AYNI

Ayça Çağla Altunkaya'nın düğününde tercih ettiği tül detaylı gelinlik Şeyma Subaşı'nın yıllar önce Acun Ilıcalı ile evlenirken giydiği gelinliğe benzetildi. Uzun zamandır ikilinin birbirine olan benzerlikleri konuşulurken ortaya çıkan doğum günü detayı ağızları açık bıraktı. 1999 yılında dünyaya gelen Ayça Çağla Altunkaya ile 1990 yılında doğan Şeyma Subaşı'nın doğum günlerinin 2 Temmuz olduğu ortaya çıktı.

ÇAĞLA HEMEN SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Acun Ilıcalı ile aşk yaşamaya başladığından beri Instagram hesabını profili gizli şekilde kullanan ve sadece tanıdığı kişilerden gelen takip isteklerini kabul eden Ayça Çağla Altunkaya, nikahtan saatler sonra soyadını "Ilıcalı" olarak güncelledi.

Herkes Şeyma Subaşı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın benzerliğini konuşuyor! Bir detay ağızları açık bıraktı
Herkes Şeyma Subaşı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın benzerliğini konuşuyor! Bir detay ağızları açık bıraktı
Herkes Şeyma Subaşı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın benzerliğini konuşuyor! Bir detay ağızları açık bıraktı
Herkes Şeyma Subaşı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın benzerliğini konuşuyor! Bir detay ağızları açık bıraktı
Herkes Şeyma Subaşı ve Ayça Çağla Altunkaya\'nın benzerliğini konuşuyor! Bir detay ağızları açık bıraktı

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Son Dakika Magazin Herkes Şeyma Subaşı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın benzerliğini konuşuyor! Bir detay ağızları açık bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Önder null: bir ortak yanları ayni bamyayi yemeleri 37 1 Yanıtla
    Hızır Ekşi: Sonuda aynı olmasın 0 0
  • Uçan Adam: Adam model yeniledi işte :) Daha genci Daha mütevazi Daha enerji dolu gözü açılmamış biri ile hayatını yeniledi 24 1 Yanıtla
    suna genç: Merak etme Şeyma'da nikaha kadar saf masum mütevazi davranırdı işi sağlama alınca kişilik ortaya çıktı. Bu da aynı bir çocuk yapıp yüklü tazminatı koparacak yoksa botokslu ihtiyara kim katlanır be! 0 0
  • Bir rüya null: çok umrumuzdaydı 17 1 Yanıtla
  • Şafak türen: Adam taze seviyor 17 0 Yanıtla
  • Berkant Balli: hala ağzım açık o detayı düşünüyorum bulamadım 13 0 Yanıtla
  • Firdevss null: Neresi benzer yaa ?? 10 0 Yanıtla
  • Seçkin Aktürk: adam ayni kasadan hoşlaniyor demek ki! 9 0 Yanıtla
  • Ali Akkaya: herkes konusuyor evet derdimiz bu 6 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Herkes Şeyma Subaşı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın benzerliğini konuşuyor! Bir detay ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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