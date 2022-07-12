Hık demiş İbrahim Tatlıses'in burnundan düşmüş! Berfin'in ünlü türkücüye benzerliği dikkat çekiyor - Son Dakika
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Hık demiş İbrahim Tatlıses'in burnundan düşmüş! Berfin'in ünlü türkücüye benzerliği dikkat çekiyor

12.07.2022 13:53

İbrahim Tatlıses'in Gülşen Tatlıses'ten olan torunu Berfin genç kız oldu. Dedesine benzetilen Berfin, güzelliğiyle de öne çıkıyor. Kızı Gülşen'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Berfin'in göz yapısının Tatlıses'e benzerliği gözlerden kaçmadı.

Birçok evlilik yapan İbrahim Tatlıses'in 7 çocuğu bulunuyor. İki oğlu ve kızı Dilan Tatlıses ile sık sık gündeme gelen Tatlıses'in ilk evliliği Adalet Tatlı'dan da Gülşen adında bir kızı var. Tatlıses'in çocuklarının yanı sıra torunu da gündem oldu.

DEDESİNE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

İbrahim Tatlıses'in sır gibi sakladığı torunu annesi Gülşen Tatlıses'in paylaşımıyla ortaya çıktı. İmparator lakaplı Tatlıses'in torunu Berfin'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Genç kız olan Berfin'in göz yapısının Tatlıses'e benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

İşte Tatlıses'in torunu Berfin Karakeçili:

İbrahim Tatlıses'in gözlerden uzak büyüttüğü torunu Berfin, dedesine benzerliğiyle dikkat çekiyor
İbrahim Tatlıses'in gözlerden uzak büyüttüğü torunu Berfin, dedesine benzerliğiyle dikkat çekiyor
İbrahim Tatlıses'in gözlerden uzak büyüttüğü torunu Berfin, dedesine benzerliğiyle dikkat çekiyor
İbrahim Tatlıses ve kızı Gülşen Tatlıses
İbrahim Tatlıses'in gözlerden uzak büyüttüğü torunu Berfin, dedesine benzerliğiyle dikkat çekiyor
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İbrahim Tatlıses, Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hık demiş İbrahim Tatlıses'in burnundan düşmüş! Berfin'in ünlü türkücüye benzerliği dikkat çekiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hık demiş İbrahim Tatlıses'in burnundan düşmüş! Berfin'in ünlü türkücüye benzerliği dikkat çekiyor - Son Dakika
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