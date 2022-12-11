6 yaşındaki kız çocuğunun evliliğini Aleyna Tilki üzerinden savunan şahıs çılgına çevirdi: Hepiniz potansiyel suçlusunuz - Son Dakika
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6 yaşındaki kız çocuğunun evliliğini Aleyna Tilki üzerinden savunan şahıs çılgına çevirdi: Hepiniz potansiyel suçlusunuz

11.12.2022 19:36

İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfının kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını evlendirdiği iddiasını Aleyna Tilki üzerinden savunan bir paylaşım, genç şarkıcıyı çıldırttı. Paylaşıma adeta ateş püsküren Tilki, "15 yaşımdaki halime meze diyebilecek kadar vicdansız ve her sakallının masum olduğunu savunacak kadar eğitimsizsiniz. Hepiniz potansiyel suçlusunuz. Hepinize dava açacağım" ifadelerini kullandı.

İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfının kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızı H.K.G'yi evlendirdiği ve H.K.G'nin evlendirildiği şahıs tarafından yıllarca cinsel istismara uğradığı iddiası Türkiye'de infial yarattı. Sosyal medyada gündemden düşmeyen konuyla ilgili pek çok vatandaş da düşüncelerini dile getirdi.

ALEYNA TİLKİ'Yİ ÇILGINA ÇEVİREN PAYLAŞIM

Yapılan bir paylaşım ise Aleyna Tilki'yi çok sinirlendirdi. Söz konusu paylaşımda, "15 yaşındaki Aleyna Tilki yarı çıplak sarhoş masasına meze olunca sanat. 18 yaşındaki hafız evlenip yuva kurunca çocuk" ifadeleri kullanıldı.

6 yaşındaki kızın evliliğini Aleyna Tilki üzerinden savunan şahıs ünlü şarkıcıyı çıldırttı: Hepiniz potansiyel suçlusunuz

"HEPİNİZ POTANSİYEL SUÇLUSUNUZ"

Tilki, "15 yaşımdaki halime meze diyebilecek kadar vicdansız ve her sakallının masum olduğunu savunacak kadar eğitimsizsiniz… O yavrunun başına neler geldiği ortada. Konuyu nasıl başka bir çocukluk hikayesiyle çarpıtmaya çalışırsınız? Hepiniz potansiyel suçlusunuz. Hepinize dava açacağım" dedi.

"EN AĞIR CEZAYI BUNU SAVUNANLAR ALMALI"

Sözlerini sürdüren ünlü şarkıcı, "6 yaşında bir çocuğun tecavüzünü savunmanın dinle, siyasetle, eğitimsizlikle bile direkt bir ilgisi olamaz! Bu sapıklık ve saf kötülüktür. Açıklaması yoktur… En ağır cezayı bunu savunanlar da almalı!" ifadelerini kullandı.

6 yaşındaki kızın evliliğini Aleyna Tilki üzerinden savunan şahıs ünlü şarkıcıyı çıldırttı: Hepiniz potansiyel suçlusunuz
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Aleyna Tilki Çılgına Döndü Aleyna Tilki Çılgına Döndü

Aleyna Tilki, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 6 yaşındaki kız çocuğunun evliliğini Aleyna Tilki üzerinden savunan şahıs çılgına çevirdi: Hepiniz potansiyel suçlusunuz - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6 yaşındaki kız çocuğunun evliliğini Aleyna Tilki üzerinden savunan şahıs çılgına çevirdi: Hepiniz potansiyel suçlusunuz - Son Dakika
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