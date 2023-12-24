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Hırsızlar, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle Dilan Polat'ın annesinin mezarını kazdı - Son Dakika
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Hırsızlar, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle Dilan Polat'ın annesinin mezarını kazdı

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat'ın annesinin mezarı, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle hırsızlar tarafından kazıldı.

24.12.2023 - 14:37,  Güncelleme: 15:01
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Vergi kaçakçılığı ve kara para suçlamasıyla 5 Kasım'da eşi Engin Polat ve beraberindeki kişilerle tutuklanan Dilan Polat'ı derinden sarsacak bir olay gerçekleşti. Hırsızlar, Polat'ın 22 yıl önce ölen annesinin mezarını para aramak için kazdı.

PARA OLDUĞU DÜŞÜNCESİYLE MEZARI KAZDILAR

FOX Haber'de yer alan iddiaya göre Dilan Polat'ın annesinin Batman'daki mezarı kazıldı. Yıllar önce babası tarafından öldürülen Dilan Polat'ın annesi Nihal Ayhan'ın mezarlığı kimliği belirsiz kişilerce kazılarak para arandı. Kan donduran olay sonrası mezar büyük tahribata uğrarken kazı yapan kişiler hakkında araştırma başlatıldı.

Dilan Polat'ın gözaltı sürecinde evinin bahçesi de kazılarak para aranmıştı.

Hırsızlar, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle Dilan Polat'ın annesinin mezarını kazdı

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyon ile devamındaki operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili MASAK ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Hırsızlar, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle Dilan Polat'ın annesinin mezarını kazdı

ŞİRKETLERE KAYYUM ATANDI

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti. Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Hırsızlar, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle Dilan Polat'ın annesinin mezarını kazdı
Hırsızlar, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle Dilan Polat'ın annesinin mezarını kazdı
Hırsızlar, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle Dilan Polat'ın annesinin mezarını kazdı
Hırsızlar, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle Dilan Polat\'ın annesinin mezarını kazdı
YORUMLAR (1)
  • Beşiktaş 1903: Olmuşum bile rahat bırakmıyorlar Allah ıslah etsin. Buna üzüldüm işte Yanıtla 19 4

Engin Polat, Dilan Polat, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırsızlar, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle Dilan Polat'ın annesinin mezarını kazdı - Son Dakika
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