Eğitim için Hollanda'ya giden Mersinli Hande, veliaht prensle evlenerek "Düşes" unvanını aldı

Filmlerde izlediğimiz peri masalları gerçek oldu. Eğitim için Hollanda'ya giden gurbetçi kız düşes oldu.

17 HAZİRAN'DA NİKAHLANDI

Annesi noter, babası avukat olan Hande Macit, 2010 yılında öğrenim için gittiği Hollanda'da 9 yıl sonra Veliaht Prens Georg Alexander ile tanıştı. 2020 sonunda nişanlanan çift, 17 Haziran'da nikâhlandı.

"YANIMA GELDİ, SELAM VERDİ"

Londra Gazetesi sitesinde yer alan haberde düğün öncesi prensle olan aşkının nasıl başladığını anlatan Macit, "2019'da bir arkadaş eğlencesine katıldım. Alexander'i de tanımıyordum. İrlanda'da yaşıyormuş ve kardeşini ziyarete gelmiş. Eğlencede yanıma geldi, selam vererek konuşmaya başladı. Sohbet sonrası telefon numaramı aldı. Bir hafta sonra Almanya'dan Hollanda'ya geldi, sohbetimiz ilerledi, ziyaretler arttı" dedi.

YOĞURT ÜRETİYORLARMIŞ

Alexander'in veliaht prens olduğunu tanışmalarından iki hafta sonra öğrendiğini söyleyen Düşes, "Alexander, korona sürecinde Rotterdam'a taşındı. Ben eğitime odaklanmıştım. Sonra bir işe girdim, ardından abim ile butik yoğurt üretimine başladık. Sonra bize Alexander da ortak oldu. Hollanda'ya gelmek isteyen Türk şirketlerine danışmanlık hizmeti de veriyordum" diye evlilik öncesi yaşamını özetledi.