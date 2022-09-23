Eğitim için Hollanda'ya giden Mersinli Hande, veliaht prensle evlenerek "Düşes" unvanını aldı - Son Dakika
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Eğitim için Hollanda'ya giden Mersinli Hande, veliaht prensle evlenerek "Düşes" unvanını aldı

23.09.2022 10:05

Hollanda'nın Rotterdam şehrine 12 yıl önce üniversite için giden Mersinli Hande Macit, bir arkadaşının eğlencesinde tanıştığı Macklenburg Veliaht Presi Georg Alexander ile dünya evine girerek Macklenburg Dükalığında 'Düşes' unvanı aldı.

Filmlerde izlediğimiz peri masalları gerçek oldu. Eğitim için Hollanda'ya giden gurbetçi kız düşes oldu.

17 HAZİRAN'DA NİKAHLANDI

Annesi noter, babası avukat olan Hande Macit, 2010 yılında öğrenim için gittiği Hollanda'da 9 yıl sonra Veliaht Prens Georg Alexander ile tanıştı. 2020 sonunda nişanlanan çift, 17 Haziran'da nikâhlandı.

Bir eğlencede tanıştığı prensle evlenen Mersinli Hande 'Düşes' unvanını aldı

"YANIMA GELDİ, SELAM VERDİ"

Londra Gazetesi sitesinde yer alan haberde düğün öncesi prensle olan aşkının nasıl başladığını anlatan Macit, "2019'da bir arkadaş eğlencesine katıldım. Alexander'i de tanımıyordum. İrlanda'da yaşıyormuş ve kardeşini ziyarete gelmiş. Eğlencede yanıma geldi, selam vererek konuşmaya başladı. Sohbet sonrası telefon numaramı aldı. Bir hafta sonra Almanya'dan Hollanda'ya geldi, sohbetimiz ilerledi, ziyaretler arttı" dedi.

Bir eğlencede tanıştığı prensle evlenen Mersinli Hande 'Düşes' unvanını aldı

YOĞURT ÜRETİYORLARMIŞ

Alexander'in veliaht prens olduğunu tanışmalarından iki hafta sonra öğrendiğini söyleyen Düşes, "Alexander, korona sürecinde Rotterdam'a taşındı. Ben eğitime odaklanmıştım. Sonra bir işe girdim, ardından abim ile butik yoğurt üretimine başladık. Sonra bize Alexander da ortak oldu. Hollanda'ya gelmek isteyen Türk şirketlerine danışmanlık hizmeti de veriyordum" diye evlilik öncesi yaşamını özetledi.

Bir eğlencede tanıştığı prensle evlenen Mersinli Hande 'Düşes' unvanını aldı
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