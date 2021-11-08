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Hülya Avşar, derin yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı - Son Dakika

Hülya Avşar, derin yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı

08.11.2021 08:12

3 yıl aradan sonra sahneye çıkan 58 yaşındaki Hülya Avşar iddialı pozları ile genç kızlara taş çıkardı. Sevenleriyle uzun bir aranın ardından buluşmanın heyecanını yaşayan Avşar Kızı, dekoltesiyle sahnede göz kamaştırdı.

Pandemiden dolayı sahneye ara veren Hülya Avşar, sevenlerine kavuştu. Maslak 1453'te bulunan Yeni Gazino'da önceki akşam ünlü sanatçı Hülya Avşar ve Kubat ikilisi sahne aldı. Assolist Hülya Avşar'dan önce sahneye çıkan ve sevilen şarkılarını seslendiren Kubat; "Şimdi muhteşem bir ses dinleyeceksiniz. Benim en sevdiğim seslerden biri" sözleriyle sahneyi gecenin assolisti Hülya Avşar'a devretti.

"BU GECE SİZE ÖZEL GİYİNDİM"

Üç yıl aradan sonra İstanbul'da sahne alan Avşar, sevenlerinin karşısına Melih Yazgan imzalı siyah derin yırtmaçlı bir kıyafet ile çıkarak yıllara meydan okuyan güzelliği ile misafirlerini büyüledi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan ve gece boyunca Türk sanat müziğinin yanı sıra slow şarkılar da okuyan Avşar, kıyafeti ile ilgili olumlu yorumlara karşı, "Benim seyircim her zaman çok şık giyinir. Ben de bu gece size özel giyindim. Umarım beğenmişsinizdir" şeklinde konuştu.

Sahneye bir döndü pir döndü! Hülya Avşar, derin yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı

FUNDA ARAR'DAN ÖVGÜ

Kendisini dinlemeye gelenler arasında yer alan Funda Arar'ı sahneye davet eden Hülya Avşar, "Arapsaçı" şarkısı ile düet yaptı. Arar, sahneden inmeden önce Avşar'a davetinden dolayı çok teşekkür ederek derin yırtmaçlı kıyafetini de çok beğendiğini dile getirdi.

Sahneye bir döndü pir döndü! Hülya Avşar, derin yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı

YAVUZ SEÇKİN ESPRİLERİYLE KIRDI GEÇİRDİ

Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Yavuz Seçkin ise esprileriyle geceye renk kattı. Öte yandan gecede Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, ünlü sanatçı Funda Arar ve eşi Febyo Taşel yer aldı.

Sahneye bir döndü pir döndü! Hülya Avşar, derin yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı
Sahneye bir döndü pir döndü! Hülya Avşar, derin yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı
Hülya Avşar, derin yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı

Hülya Avşar, Funda Arar, Kubat, 1453, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hülya Avşar, derin yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı - Son Dakika Magazin


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