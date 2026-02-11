Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı - Son Dakika
Magazin

Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı

Hülya Avşar\'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
11.02.2026 21:12  Güncelleme: 21:32
Hülya Avşar\'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
Hülya Avşar'ın rol aldığı "Aynı Yağmur Altında" dizisinde sahnelere uygulanan yoğun filtre kullanımı izleyicilerin tepkisini çekti. Ekrana yansıyan görüntülerle setten paylaşılan filtresiz kareler arasındaki belirgin fark sosyal medyada tartışma yarattı.

Ünlü oyuncu Hülya Avşar'ın rol aldığı "Aynı Yağmur Altında" dizisinde kullanılan yoğun filtre, daha ilk bölümlerden itibaren izleyicilerin dikkatini çekti. Yayınlanan sahnelerle setten paylaşılan filtresiz görüntüler arasındaki belirgin fark, kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu.

SAHNELERLE SET KARELERİ ARASINDAKİ FARK GÜNDEM OLDU

Dizinin ekranlara yansıyan bölümlerinde Avşar'ın yüz hatlarının oldukça yumuşatıldığı görülürken, setten paylaşılan doğal kareler bu görüntünün gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. İzleyiciler, kullanılan filtrelerin oyuncunun doğal görünümünü fazlasıyla değiştirdiğini savundu.

Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenleri ağzı açık kaldı

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazı kullanıcılar görsel müdahaleyi yapay ve gereksiz bulurken, bir kesim ise televizyon dizilerinde bu tür düzenlemelerin artık standart hale geldiğini dile getirdi. Tartışma kısa sürede magazin gündeminin üst sıralarına taşındı.

Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenleri ağzı açık kaldı

DAHA ÖNCE DE BENZERİ YAŞANMIŞTI

Hülya Avşar'ın yer aldığı 2021 yapımı "Masumiyet" dizisinde de benzer bir görsel uygulama dikkat çekmişti. O dönem yayınlanan bir bölümde yüz hatlarının belirgin şekilde flulaştırılması izleyiciler arasında geniş yankı uyandırmıştı.

Son Dakika Magazin Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı - Son Dakika

    Yorumlar (8)

  • Gökhan Ü Gökhan Ü:
    Kaç yaşında kadın beya, haber edilecek mevzu bile değil.. 53 0 Yanıtla
  • Ali Cakar Ali Cakar :
    Bunun modasi gecmis Birakin haber yapmayi 30 3 Yanıtla
  • Osman A Osman A:
    Kadın 63 yqşına geldi buruşması normaldir. 23 2 Yanıtla
  • muzaffer doğan muzaffer doğan:
    abi bu yaprağı yemiş 15 2 Yanıtla
    trakyali 59 trakyali 59:
    Çok yemiş 3 0
  • Mesut Çakar Mesut Çakar:
    kadıncağız ruhunu genç tutmaya çalışıyor birçok kadın gibi 11 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
