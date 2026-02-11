Hülya Avşar\'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı

Ünlü oyuncu Hülya Avşar'ın rol aldığı "Aynı Yağmur Altında" dizisinde kullanılan yoğun filtre, daha ilk bölümlerden itibaren izleyicilerin dikkatini çekti. Yayınlanan sahnelerle setten paylaşılan filtresiz görüntüler arasındaki belirgin fark, kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Dizinin ekranlara yansıyan bölümlerinde Avşar'ın yüz hatlarının oldukça yumuşatıldığı görülürken, setten paylaşılan doğal kareler bu görüntünün gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. İzleyiciler, kullanılan filtrelerin oyuncunun doğal görünümünü fazlasıyla değiştirdiğini savundu.
Bazı kullanıcılar görsel müdahaleyi yapay ve gereksiz bulurken, bir kesim ise televizyon dizilerinde bu tür düzenlemelerin artık standart hale geldiğini dile getirdi. Tartışma kısa sürede magazin gündeminin üst sıralarına taşındı.
Hülya Avşar'ın yer aldığı 2021 yapımı "Masumiyet" dizisinde de benzer bir görsel uygulama dikkat çekmişti. O dönem yayınlanan bir bölümde yüz hatlarının belirgin şekilde flulaştırılması izleyiciler arasında geniş yankı uyandırmıştı.
