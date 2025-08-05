Hüsnü Şenlendirici, Çevik\'in Karavanını İnceledi

Hüsnü Şenlendirici, fuarda görüp yeni projesi için satın almayı düşündüğü karavanı Mehmet Çevik'e kaptırınca, karavanı görebilmek için Çevik'in tatil yaptığı karavan kampa geldi. Çevik'in kulis karavanı olarak da kullandığı civciv sarısı retro karavanı Narlı'ya gelerek yerinde inceleyen Hüsnü Şenlendirici karavan içerisinde uzun süre sohbet ettiği Mehmet Çevik ile aynı sahneyi paylaşmayı çok istediğini söyledi.

Geçtiğimiz ay Bursa'da organize edilen karavan fuarında sergilenen civciv sarısı renkli karavanı beğenen her iki sanatçı da harekete geçti. Ancak Bursa'da oluşunun avantajını kullanan Mehmet Çevik kulis olarak kullanmayı planladığı karavanı satın aldığı gibi Marmara Denizi'nin güneyinde yer alan Narlı sahilinin yolunu tuttu. Burada bir kampta eşi ve 2 çocuğu ile birlikte tatil yapan ünlü sanatçı karavan kampı sakinlerini de kırmayıp karavan parkta konser verdi.

Bu sırada yeni projesinde kullanmak üzere karavan arayan ünlü sanatçı Hüsnü Şenlendirici sosyal medyada gördüğü aynı karavanın peşine düştü. Karavanı üreten firma yetkilisine ulaşan Şenlendirici karavanın Mehmet Çevik tarafından satın alındığını öğrenince firma yetkilisi ile birlikte Çevik'in tatil yaptığı kampa geldi. Deniz kıyısındaki kampa lüks jipi ile inen Şenlendirici'yi kapıda Mehmet Çevik karşıladı. Çevik'in satın aldığı sarı karavanın içinde uzun süre sohbet eden ikili karavanı da detaylı şekilde inceledi.

Ayaküstü geçerken uğramış gibi olsa da aslında bilinçli bir şekilde Bursa'ya çok beğendiği karavanı görmek için geldiğini itiraf eden Hüsnü Şenlendirici, Mehmet Çevik'in sahnelerini de çok beğendiğini, birlikte sahne almayı, birlikte bir projede yer almayı çok istediğini söyledi.

Şenlendirici'yi yeni aldığı karavanda misafir eden Mehmet Çevik ise, "Hüsnü abi bugün bize çok güzel bir sürpriz yaptı. Kendisini kulis karavanında ağırladım. Kendisinin de yakında böyle bir karavanı olacak. Hem görmeye hem de bizi ziyaret etmeye geldi. Fuarın en güzel karavanıydı. Ben önce davranıp satın aldım. Kendisi beni sosyal medyadan takip ettiği için görmüş ve karavanı üreten firmaya ulaşmış bugünde karavanı burada görmek için geldi" diye konuştu.

Yurt dışında tatil yapmak yerine bu tür yerlerde tatil yapmayı tercih etiğini anlatan ünlü sanatçı, "Arkadaşlarımı, ailemi buraya çağırıyorum burada ailemle birlikte tatil yapıyorum" dedi. - BURSA