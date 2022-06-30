İbrahim Maalouf'un Kulisinde Bir Türk - Son Dakika
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İbrahim Maalouf'un Kulisinde Bir Türk

30.06.2022 15:21
İbrahim Maalouf'un Kulisinde Bir Türk

Lübnan asıllı Fransız müzisyen İbrahim Maalouf, geçtiğimiz akşam Pozitif ve Pasión Turca iş birliğiyle Volkswagen Arena'da müzikseverlerle buluştu.

Oyuncu Zilan Duru da arkadaşı Maalouf'u konserinde yalnız bırakmadı.

"KIYMETLİ BİR SANATÇI"

Son albümü 'Capacity to Love' turnesi kapsamında ülkemize gelen müzisyeni kulisinde ziyaret eden ve çekilen fotoğrafı Instagram hesabında paylaşan Duru, "Maalouf, bu akşam Türkiye'deki dinleyicilerine eşsiz bir gece yaşattı. Benzer kökenlerimizin kültürel zenginliğini enstrümanıyla aktaran kıymetli bir sanatçı.

Bu sebeple onun müziğine bayılıyorum ve onu ülkemizde görmekten dolayı çok mutluyum." dedi.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin İbrahim Maalouf'un Kulisinde Bir Türk - Son Dakika

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