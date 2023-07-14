İbrahim Tatlıses, Beren Gökyıldız'ı kilo vermesi konusunda uyardığı için gelen tepkilere yanıt verdi: Bu kadar basitsiniz - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses, Beren Gökyıldız'ı kilo vermesi konusunda uyardığı için gelen tepkilere yanıt verdi: Bu kadar basitsiniz

14.07.2023 08:34

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 13 yaşındaki oyuncu Beren Gökyıldız'ı kilo vermesi konusunda uyardığı için eleştirilere maruz kaldı. Tatlıses, tepkilere isyan ederek, "Bu kadar basitsiniz" çıkışında bulundu.

Zaman zamana gündeme dair yaptığı yorumlar adından söz ettiren İbrahim Tatlıses, 13 yaşındaki oyuncu Beren Gökyıldız'ı kilo vermesi konusunda uyardığı için tepki çekti. Gelen eleştirin ardından isyan eden Tatlıses, "Bu kadar basitsiniz" diyerek sitem etti.

"BEN GÜZELLİKLERİ YAZDIM, SİZ İÇİNİZDEKİ KÖTÜLÜKLERİ"

Sözlerinden dolayı sunucu Serap Paköz başta olmak üzere birçok kişinin tepkisini çeken Tatlıses, yeni bir paylaşım yaparak sitem etti. Gökyıldız'ı iyi niyetle uyardığını söyleyen Tatlıses, "Allah aşkına bu yazıda ne var, aramak istersen çok şey var. Ben içimden geçen güzellikleri yazdım sizler de içinizden geçen çirkinlikleri yazdınız bu kadar basitsiniz" dedi.

Beren Gökyıldız'a 'Kilo ver' dediği için tepki çeken İbrahim Tatlıses isyan etti: Bu kadar basitsiniz

NE DEMİŞTİ?

Tatlıses genç oyuncu için "Yeşil vadinin kızının 5/6 kilo vermesi gerek kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek ben güzel kızımızı Ankara'da profesörün kebap salonunda görmüştüm kebaba düşkünlüğü sürmez inşallah abisini dinlerse sevinirim iyi çalışmalar kızım seni izliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Beren Gökyıldız'a 'Kilo ver' dediği için tepki çeken İbrahim Tatlıses isyan etti: Bu kadar basitsiniz
Beren Gökyıldız'a 'Kilo ver' dediği için tepki çeken İbrahim Tatlıses isyan etti: Bu kadar basitsiniz
Serap Paköz, Beren Gökyıldız'a 'Kilo ver' diyen İbrahim Tatlıses'e öfke kustu: Şiddet yanlısı İbrahim Tatlıses'in "Kilo vermesi lazım" dediği Beren Gökyıldız'dan cevap geldi
YORUMLAR (1)
  • Şbn Şbn: Mevlam ne eylerse güzel eyler daha anlamamış anlaşılan Cevap Yaz 10 0 Yayından Kaldır
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Serap Paköz, Beren Gökyıldız'a 'Kilo ver' diyen İbrahim Tatlıses'e ateş püskürdü: Şiddet yanlısı Serap Paköz, Beren Gökyıldız'a 'Kilo ver' diyen İbrahim Tatlıses'e ateş püskürdü: Şiddet yanlısı

İbrahim Tatlıses, Beren Gökyıldız, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses, Beren Gökyıldız'ı kilo vermesi konusunda uyardığı için gelen tepkilere yanıt verdi: Bu kadar basitsiniz - Son Dakika


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SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses, Beren Gökyıldız'ı kilo vermesi konusunda uyardığı için gelen tepkilere yanıt verdi: Bu kadar basitsiniz - Son Dakika
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