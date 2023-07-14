İbrahim Tatlıses, Beren Gökyıldız'ı kilo vermesi konusunda uyardığı için gelen tepkilere yanıt verdi: Bu kadar basitsiniz

Zaman zamana gündeme dair yaptığı yorumlar adından söz ettiren İbrahim Tatlıses, 13 yaşındaki oyuncu Beren Gökyıldız'ı kilo vermesi konusunda uyardığı için tepki çekti. Gelen eleştirin ardından isyan eden Tatlıses, "Bu kadar basitsiniz" diyerek sitem etti.

"BEN GÜZELLİKLERİ YAZDIM, SİZ İÇİNİZDEKİ KÖTÜLÜKLERİ"

Sözlerinden dolayı sunucu Serap Paköz başta olmak üzere birçok kişinin tepkisini çeken Tatlıses, yeni bir paylaşım yaparak sitem etti. Gökyıldız'ı iyi niyetle uyardığını söyleyen Tatlıses, "Allah aşkına bu yazıda ne var, aramak istersen çok şey var. Ben içimden geçen güzellikleri yazdım sizler de içinizden geçen çirkinlikleri yazdınız bu kadar basitsiniz" dedi.

NE DEMİŞTİ?

Tatlıses genç oyuncu için "Yeşil vadinin kızının 5/6 kilo vermesi gerek kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek ben güzel kızımızı Ankara'da profesörün kebap salonunda görmüştüm kebaba düşkünlüğü sürmez inşallah abisini dinlerse sevinirim iyi çalışmalar kızım seni izliyorum" ifadelerini kullanmıştı.