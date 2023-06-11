İbrahim Tatlıses, İzmir'deki Yangında Yitirdiği Ödülleri İçin Siteyi Yapanlara İsyan Etti - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses, İzmir'deki Yangında Yitirdiği Ödülleri İçin Siteyi Yapanlara İsyan Etti

11.06.2023 17:01

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in İzmir'deki evi, geçtiğimiz Nisan ayında çıkan yangında alevlere teslim olmuştu. Tatlıses, yangından aylar sonra siteyi yapanlara isyan etti ve 45 senede aldığı ödüllerin yandığını söyledi. Maliklerden para almak isteyenlere 5 kuruş vermeyeceğini belirten Tatlıses'in paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Geçtiğimiz Nisan ayında İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan ünlü site Folkart, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevlere teslim oldu. Sitenin neredeyse tamamının yandığı büyük yangında ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in sitedeki dairesi de yangında alevlere teslim oldu. Tatlıses'in yangın esnasında evde olmaması faciayı önlemişti.

"BENİM 45 SENEDE ALDIĞIM ÖDÜLLER YANDI"

Ünlü sanatçıdan aylar sonra yangınla ilgili paylaşım geldi. Tatlıses, siteyi yapanlara isyan etti. Ünlü türkücü sosyal medya hesabından "Herkes geçmiş olsun eviniz yanmış' ben diyorum 'Evimiz yansa iyi benim gençliğim yandı, 45 senede aldığım ödüllerim yandı. evdeki 5 sene vergi rekortmeni olup aldığım ödüller yandı. Hala siteyi yapanlar suçlu olduğu halde, maliklerden nasıl para alırızın peşinde! Ben 5 kuruş vermem" dedi.

İzmir'deki evi yanan İbrahim Tatlıses isyan etti: 5 kuruş vermem
İzmir'deki evi yanan İbrahim Tatlıses isyan etti: 5 kuruş vermem
İzmir'deki evi yanan İbrahim Tatlıses isyan etti: 5 kuruş vermem
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İbrahim Tatlıses, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses, İzmir'deki Yangında Yitirdiği Ödülleri İçin Siteyi Yapanlara İsyan Etti - Son Dakika


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