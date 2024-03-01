İbrahim Tatlıses şakasından dolayı ölüm tehdidi alan komedyen Özkan Çelik, dava açıyor

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Yayınladığı eğlenceli videolarından dolayı BKM sahnesinde gösteri yapmaya başlayan komedyen Özkan Çelik'in İbrahim Tatlıses'le ilgili esprisinden dolayı başı derde girdi. Şakasından dolayı tehdit yorumu alan Çelik, dava açıyor.

"TATLISES'İ VURAN TETİKÇİNİN HAYAL KIRIKLIĞINDAN BAHSEDİLMİYOR"

Sahnesine Tatlıses'in vurulmasıyla ilgili espri yapan Çelik "İbrahim Tatlıses keleşle vuruldu ölmedi. Kimse şeyden bahsetmiyor: tetikçinin hayal kırıklığı. Adamı tam kafadan keleşle almışsın işini düzgün bir şekilde yapmanın gururuyla eve gidiyorsun televizyonu açıyorsun adam ölmemiş. Bu daha büyük bir dram yani" dedi. Videoyu Instagram hesabından yayınlayan komedyen ölüm tehditleri almaya başladı.

"HUKUK SÜREÇ BAŞLATIYORUM"

Instagram hesabından bir kullanıcıdan gelen "İlk sahnende seni mermi manyağı yapacağım. İbo'nun selamı var" tehdidini yayınlayan Çelik, "Kardeşim adamı vuran yaşıyor sıra bende mi gerçekten? Ayrıca 'İbo'nun selamı var' niye yazıyorsun? Azmettiricini hemen ifşa etmiş gibi olmuş. İlk işin sanırım. Hukuki süreç başlatıyorum" ifadelerini kullandı.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011 senesinde İbo Show programının çekimlerinden sonra asistanıyla İstanbul'da 5 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başının sağ tarafından vurulan Tatlıses, uzun süreli bir tedavi görmüştü.