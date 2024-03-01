İbrahim Tatlıses şakasından dolayı ölüm tehdidi alan komedyen Özkan Çelik, dava açıyor - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses şakasından dolayı ölüm tehdidi alan komedyen Özkan Çelik, dava açıyor

Komedyen Özkan Çelik, İbrahim Tatlıses'in 2011 yılında vurulmasıyla ilgili yaptığı şakadan dolayı ölüm tehdidi almaya başladı. "İlk sahnende seni mermi manyağı yapacağım. İbo'nun selamı var" yorumunu yayınlayan komedyen, yasal yollara başvurdu.

01.03.2024 14:33  Güncelleme: 15:12
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Yayınladığı eğlenceli videolarından dolayı BKM sahnesinde gösteri yapmaya başlayan komedyen Özkan Çelik'in İbrahim Tatlıses'le ilgili esprisinden dolayı başı derde girdi. Şakasından dolayı tehdit yorumu alan Çelik, dava açıyor.

"TATLISES'İ VURAN TETİKÇİNİN HAYAL KIRIKLIĞINDAN BAHSEDİLMİYOR"

Sahnesine Tatlıses'in vurulmasıyla ilgili espri yapan Çelik "İbrahim Tatlıses keleşle vuruldu ölmedi. Kimse şeyden bahsetmiyor: tetikçinin hayal kırıklığı. Adamı tam kafadan keleşle almışsın işini düzgün bir şekilde yapmanın gururuyla eve gidiyorsun televizyonu açıyorsun adam ölmemiş. Bu daha büyük bir dram yani" dedi. Videoyu Instagram hesabından yayınlayan komedyen ölüm tehditleri almaya başladı.

"HUKUK SÜREÇ BAŞLATIYORUM"

Instagram hesabından bir kullanıcıdan gelen "İlk sahnende seni mermi manyağı yapacağım. İbo'nun selamı var" tehdidini yayınlayan Çelik, "Kardeşim adamı vuran yaşıyor sıra bende mi gerçekten? Ayrıca 'İbo'nun selamı var' niye yazıyorsun? Azmettiricini hemen ifşa etmiş gibi olmuş. İlk işin sanırım. Hukuki süreç başlatıyorum" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses şakasından dolayı ölüm tehdidi alan komedyen Özkan Çelik, dava açıyor

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011 senesinde İbo Show programının çekimlerinden sonra asistanıyla İstanbul'da 5 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başının sağ tarafından vurulan Tatlıses, uzun süreli bir tedavi görmüştü.

İbrahim Tatlıses şakasından dolayı ölüm tehdidi alan komedyen Özkan Çelik, dava açıyor
İbrahim Tatlıses şakasından dolayı ölüm tehdidi alan komedyen Özkan Çelik, dava açıyor

İbrahim Tatlıses, Hukuk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses şakasından dolayı ölüm tehdidi alan komedyen Özkan Çelik, dava açıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • emrah biçer: İnsanların mağduriyeti ile alay etmek ne zamandır mizah oldu saygısız 53 2 Yanıtla
  • side meister optik semih: Adamla dalga geçiyorsun seninde başına gelsin sen yapabilcen komedini 42 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Kara mizahı severim ama bu kara mizah değil. Orada ona gülenler de sanırım bypass 3 0 Yanıtla
  • mert çelik: komedyenlik sıkıntılı iş espırı anlayan var anlamayan var 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses şakasından dolayı ölüm tehdidi alan komedyen Özkan Çelik, dava açıyor - Son Dakika
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