İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Hazal Kaya, karnı burnunda pozlarını paylaştı - Son Dakika
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İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Hazal Kaya, karnı burnunda pozlarını paylaştı

06.01.2023 08:17
İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Hazal Kaya, karnı burnunda pozlarını paylaştı

İkinci bebeğini dünyaya getirmek için gün sayan başarılı oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını paylaştı. "Leyla Süreyya" adını vereceklerini duyurduğu kız bebeği bekleyen oyuncunun pozlarına yorum ve beğeni yağdı.

2019 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile nikah masasına oturan Hazal Kaya, aynı yıl içerisinde ilk bebeği Fikret Ali'yi kucağına aldı. Şimdilerde ikinci kez hamilelik heyecanı yaşayan başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

KARNI BURNUNDA POZLARINI PAYLAŞTI

Doğumuna günler kala kamera karşısına geçen Hazal Kaya, "Leyla Süreyya" adını verecek. Karnı burnunda çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan oyuncu, "Canım kızım" notunu yazdı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken ünlü isimler de sessiz kalmadı.

ÜNLÜ İSİMLER SESSİZ KALAMADI

Celil Nalçakan "Nasıl güzelsiniz. Maşallah ikinize de kuzum yazarken Selin Şekerci de "Aşkım teyzeciğim" yorumunu yaptı. Öykü Serter, Songül Öden, Berk Oktay, Merve Özbey ve Şükran Ovalı gibi birçok isim de yorumlara nazar boncuğu emojisi koydu.

YORUMLAR
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Ünlü Oyuncu Hazal Kaya'dan Hamilelik Pozu Ünlü Oyuncu Hazal Kaya'dan Hamilelik Pozu

Hazal Kaya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Hazal Kaya, karnı burnunda pozlarını paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Hazal Kaya, karnı burnunda pozlarını paylaştı - Son Dakika
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