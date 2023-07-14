İlk bebeğine hamle olan Ezgi Mola'nın erkek bebeği olacak

Masumlar Apartmanı dizisindeki Safiye rolüyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Ezgi Mola, geçtiğimiz aylarda evlenmiş ve ardından da hamile olduğunu açıklamıştı. Ünlü çift, arkadaşları Enis Arıkan'ın sürpriziyle bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğunu öğrendi.

"BİZİMKİLER DÜĞÜN DAHİ YAPMADI, BABY SHOWER DA YAPMAZDI"

Enis Arıkan, geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız evlerine organize ettikleri törenle nikah masasına oturan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı çifti için cinsiyet partisi düzenledi. İlk bebeklerini kucağına almak için gün sayan çiftin bir erkek bebeği olacak. Parti sonrası Instagram hesabından açıklama yapan oyuncu Enis Arıkan "Tabi ki de partiyi ben organize ettim. 2 gün önce öğrendim ve cinsiyeti sadece ben biliyordum. Bizimkiler böyle süslü şeyler sevmez, ben de böyle şeyleri çok seviyorum. Geyik olsun... Alaçatı'da olan arkadaşlarımızı davet ettim güldük, eğlendik. Bizimkiler düğün dahi yapmadı böyle baby shower falan yapmazlardı. Ben hırsımdan yaptım tabi" dedi.

Çiftin partisine Berkay, Özlem Ada Şahin, Murat Boz, İbrahim Büyükak, Nurdan Besen, Gupse Özay, Sinan Engin, Oğulcan Engin ve Mehmet Yılmaz Ak, Eser Yenenler ve Berfu Yılmaz gibi ünlü isimler katıldı.

İşte cinsiyet partisinden kareler...