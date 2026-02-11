Bir döneme damga vuran Poyraz Karayel dizisinin başrol oyuncusu İlker Kaleli, dizide birlikte rol aldığı yakın dostu Kanbolat Görkem Arslan'ın vefatıyla sarsıldı. Kaleli, sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal mesajla arkadaşına veda etti.
Ünlü oyuncu İlker Kaleli, Instagram hikayesinde Arslan'ın bir fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü:
"Böyle bir yer işte bu dünya... Geri kalan birkaç sohbet... Anlayamıyorum hala, çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun."
Poyraz Karayel dizisinde 'Poyraz' ve 'Sefer' karakterlerine hayat veren ikili arasında çekimler sırasında sorunlar yaşandığı iddia edilmişti. Arslan diziye 46. bölümde veda etmişti.
Kanbolat Görkem Arslan'ın ani vefatı, sanat dünyasını ve dizinin hayranlarını yasa boğdu.
Son Dakika › Magazin › İlker Kaleli'den Kanbolat Görkem Arslan'a veda - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?