İlker Kaleli\'den Kanbolat Görkem Arslan\'a veda

Bir döneme damga vuran Poyraz Karayel dizisinin başrol oyuncusu İlker Kaleli, dizide birlikte rol aldığı yakın dostu Kanbolat Görkem Arslan'ın vefatıyla sarsıldı. Kaleli, sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal mesajla arkadaşına veda etti.

"ANLAYAMIYORUM HALA, ÇOK ÜZGÜNÜM"

Ünlü oyuncu İlker Kaleli, Instagram hikayesinde Arslan'ın bir fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü:

"Böyle bir yer işte bu dünya... Geri kalan birkaç sohbet... Anlayamıyorum hala, çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun."

POYRAZ VE SEFER'İN DOSTLUĞU HAFIZALARDA

Poyraz Karayel dizisinde 'Poyraz' ve 'Sefer' karakterlerine hayat veren ikili arasında çekimler sırasında sorunlar yaşandığı iddia edilmişti. Arslan diziye 46. bölümde veda etmişti.

Kanbolat Görkem Arslan'ın ani vefatı, sanat dünyasını ve dizinin hayranlarını yasa boğdu.