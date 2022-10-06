İmam hatiplilerle ilgili sözleri sonrası imza şartıyla serbest kalan şarkıcı Gülşen, karakola gidip parmak izini okutarak imza attı - Son Dakika
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İmam hatiplilerle ilgili sözleri sonrası imza şartıyla serbest kalan şarkıcı Gülşen, karakola gidip parmak izini okutarak imza attı

06.10.2022 17:29

İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle tutuklanan ve en yakın karakola imza verme şartıyla serbest kalan şarkıcı Gülşen, bugün Beşiktaş Levent Polis Merkezi'nde parmak izini okutarak imza attı.

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan'daki konserinde "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gülşen'in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Gülşen ardından karara yapılan itiraz dilekçesinin kabul edilmesiyle birlikte 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

İMZA İÇİN KARAKOLA GİTTİ

Ev hapsi kaldırılan, hakkında sadece yurt dışı çıkış yasağı bulunan şarkıcı Gülşen, saat 08.30 sıralarında bir arkadaşıyla birlikte geldiği Beşiktaş Levent Polis Merkezi'nde parmak izini okutarak imza attı. Gülşen parmak izini okuttuktan sonra arkadaşının aracına binerek polis merkezinden ayrıldı. Bu süreçte 40 konserini iptal eden Gülşen, herhangi bir açıklama yapmadan aracıyla hızla uzaklaştı.

Şarkıcı Gülşen karakolda imza verdi
Şarkıcı Gülşen karakolda imza verdi
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Kaynak: İHA

Beşiktaş, Gülşen, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin İmam hatiplilerle ilgili sözleri sonrası imza şartıyla serbest kalan şarkıcı Gülşen, karakola gidip parmak izini okutarak imza attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İmam hatiplilerle ilgili sözleri sonrası imza şartıyla serbest kalan şarkıcı Gülşen, karakola gidip parmak izini okutarak imza attı - Son Dakika
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