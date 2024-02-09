İnci Taneleri'ndeki "Hatıran Yeter" sahnesi Ferdi Tayfur'un kızını kızdırdı: Şarkıyı Serkan Kaya'dan çalmaları saçma - Son Dakika
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İnci Taneleri'ndeki "Hatıran Yeter" sahnesi Ferdi Tayfur'un kızını kızdırdı: Şarkıyı Serkan Kaya'dan çalmaları saçma

Tuğçe Tayfur, İnci Taneleri dizisinde babası Ferdi Tayfur'un uzun yıllardır söylediği Hatıran Yeter şarkısının Serkan Kaya versiyonunun çalınmasına tepki gösterdi. Şarkıyı babasından dinlemek istediğini belirten Tayfur, "Belki babam yorum bile yapmaz buna ama insan bir sinir oluyor yani" dedi.

09.02.2024 15:20  Güncelleme: 16:10
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Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan'ın başrolünü paylaştığı Kanal D'nin iddialı dizisi İnci Taneleri, dün akşam 3. bölümle ekrana geldi. Dizide uzun yıllardır Ferdi Tayfur'un sesinden dinlenen Hatıran Yeter şarkısının Serkan Kaya'dan çalınması Tuğçe Tayfur'u kızdırdı.

"BİRAZ SAÇMA OLDU"

Piraye ile yemeğe çıkan Azem, Hatıran Yeter şarkısını söyledi. Çok etkilenen Piraye ise eve dönerken aracında Serkan Kaya'dan Hatıran Yeter'i dinledi. Dizide şarkının Serkan Kaya'dan yayınlanması Ferdi Tayfur'un kızını sinirlendirdi. Şimdilerde ikinci çocuğuna hamile olan Tayfur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlerle sitem etti: "İnci Taneleri gerçekten çok iyi bir dizi. Ben de kaçırmadan izlemeye çalışıyorum. Dün bir sahnede Azem karakterinin Ferdi Tayfur şarkısı deyip okuduğu Hatıran Yeter'i bir başka araba sahnesinde Serkan Kaya'dan çalmaları biraz saçma oldu."

İnci Taneleri'ndeki 'Hatıran Yeter' sahnesi Ferdi Tayfur'un kızını kızdırdı: Şarkıyı Serkan Kaya'dan çalmaları saçma

"BABAM YORUM BİLE YAPMAZ"

"Ama bunun arka planında telif hakları ve yakın ilişkilerden kaynaklı reklamsal çalışmalar olabilir. Her ne olursa olsun biz Ferdiciler arabada bangır bangır Ferdi Tayfur duymak isterdik. Sözü Ahmet Selçuk İlkan'a Müziği Yılmaz Tatlıses e ait olmasına rağmen Hatıran Yeter denilince akla Ferdi Tayfur gelir kimse kusura bakmasın. Belki babam yorum bile yapmaz buna ama insan bir sinir oluyor yani hormonlarım tavan zaten."

İnci Taneleri'ndeki 'Hatıran Yeter' sahnesi Ferdi Tayfur'un kızını kızdırdı: Şarkıyı Serkan Kaya'dan çalmaları saçma
İnci Taneleri'ndeki 'Hatıran Yeter' sahnesi Ferdi Tayfur'un kızını kızdırdı: Şarkıyı Serkan Kaya'dan çalmaları saçma
İnci Taneleri'ndeki 'Hatıran Yeter' sahnesi Ferdi Tayfur'un kızını kızdırdı: Şarkıyı Serkan Kaya'dan çalmaları saçma
İnci Taneleri\'ndeki "Hatıran Yeter" sahnesi Ferdi Tayfur\'un kızını kızdırdı: Şarkıyı Serkan Kaya\'dan çalmaları saçma

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ender Kervancıoğlu: 1990 yılının hit şarkısı Hatıran Yeter. Ahmet Selçuk İlkan'ın kendisinden ayrılan Alman sevgilisi için yazdığı şiirin bestesidir. Ferdi tayfur'dan sonra birçok kişi albümünde bu şarkıya yer vermiş olsa da hiçbiri Ferdi Tayfur'un önüne geçemez. En iyi seslendiren Ferdi Tayfur. İkinci sırada Gülden Karaböcek gelir. Serkan Kaya'ya gelene kadar daha cok yol var. Gerçekten ayıp etmişler. 84 5 Yanıtla
  • muhammet nuray: ferdi tayfur gibi bir sanatçıya hakaret bu yapılan tuğçe hanım haklı bence bir televizyon proğramında ferdi tayfur otururken rahmetli müslüm gürses geliyor ve çeketi ilikleyim müslüm bey ayakta karşılayan saygın bir sanatçıya yapılmayacak birşey yılmaz erdoğan da halka sevdigi bir sanatçı ama çok büytük bir saygısızlık yapmış özür dilemesi gerekir 53 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Gündeme gelmek için yapılana bak. sanki babasının şarkısı. isteyen istediği söyleyenden çalabilir. sonuö olarak dizi müziği kalitesinde çalınması lazım. babasının kayıtları 30 yıllık. dizide cazur cuzur sesleri barındıramazlar. 7 33 Yanıtla
  • İmat Mustafa ELBABA: Ferdi Abi, Boş ver Serkan Kaya'yı Senin HATIRAN YETER. 37 0 Yanıtla
  • İSMAİL SOLMAZ: serkan kaya kim ki ferdi tayfurun yanında daha dünkü bebe 17 1 Yanıtla
  • baba yorgun yorgun: Arabesk tin krali ferdi Tayfur söyle bir laf var babanın olduğu yerde sen havlama şimdi buda gündemde olmak için konusuyor ferdi tayfun her sanatçıya saygı duyan bur insandır 5 yıl babandan kus kal sonra piyasaya çık konuş insan biraz komik oluyor ya ???? 2 2 Yanıtla
  • mert çelik: sanatcılar bırsey demıyor cocukları bırsey dıyor para alma derdınde 0 2 Yanıtla

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Son Dakika Magazin İnci Taneleri'ndeki 'Hatıran Yeter' sahnesi Ferdi Tayfur'un kızını kızdırdı: Şarkıyı Serkan Kaya'dan çalmaları saçma - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnci Taneleri'ndeki "Hatıran Yeter" sahnesi Ferdi Tayfur'un kızını kızdırdı: Şarkıyı Serkan Kaya'dan çalmaları saçma - Son Dakika
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