İnci Taneleri\'ndeki "Hatıran Yeter" sahnesi Ferdi Tayfur\'un kızını kızdırdı: Şarkıyı Serkan Kaya\'dan çalmaları saçma

Magazin

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan'ın başrolünü paylaştığı Kanal D'nin iddialı dizisi İnci Taneleri, dün akşam 3. bölümle ekrana geldi. Dizide uzun yıllardır Ferdi Tayfur'un sesinden dinlenen Hatıran Yeter şarkısının Serkan Kaya'dan çalınması Tuğçe Tayfur'u kızdırdı.

"BİRAZ SAÇMA OLDU"

Piraye ile yemeğe çıkan Azem, Hatıran Yeter şarkısını söyledi. Çok etkilenen Piraye ise eve dönerken aracında Serkan Kaya'dan Hatıran Yeter'i dinledi. Dizide şarkının Serkan Kaya'dan yayınlanması Ferdi Tayfur'un kızını sinirlendirdi. Şimdilerde ikinci çocuğuna hamile olan Tayfur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlerle sitem etti: "İnci Taneleri gerçekten çok iyi bir dizi. Ben de kaçırmadan izlemeye çalışıyorum. Dün bir sahnede Azem karakterinin Ferdi Tayfur şarkısı deyip okuduğu Hatıran Yeter'i bir başka araba sahnesinde Serkan Kaya'dan çalmaları biraz saçma oldu."

"BABAM YORUM BİLE YAPMAZ"

"Ama bunun arka planında telif hakları ve yakın ilişkilerden kaynaklı reklamsal çalışmalar olabilir. Her ne olursa olsun biz Ferdiciler arabada bangır bangır Ferdi Tayfur duymak isterdik. Sözü Ahmet Selçuk İlkan'a Müziği Yılmaz Tatlıses e ait olmasına rağmen Hatıran Yeter denilince akla Ferdi Tayfur gelir kimse kusura bakmasın. Belki babam yorum bile yapmaz buna ama insan bir sinir oluyor yani hormonlarım tavan zaten."