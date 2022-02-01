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İntihar ettiği iddia edilen Kübra Ece'nin kuzeni: Nişanlı değil, o eve neden gittiğini bilmiyoruz - Son Dakika

İntihar ettiği iddia edilen Kübra Ece'nin kuzeni: Nişanlı değil, o eve neden gittiğini bilmiyoruz

01.02.2022 11:57

Bizim Köyün Kızları yarışmasıyla fenomen olan Kübra Ece'nin, nişanlısını başka bir kadınla yakaladığı iddiasıyla 4. kattan atladı. Kübra Ece'nin acılı ailesi ise yaptıkları açıklamada kızlarının nişanlı olmadığını ve o eve neden gittiğini bilmediklerini ifade etti.

30 Ocak günü sat 04.45 sıralarında Avcılar'da meydana gelen olayda Bizim Köyün Kızları yarışmasıyla ünlenen 30 yaşındaki Kübra Ece, henüz bilinmeyen bir şekilde 4. Kattaki evden aşağıya düştü. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç kadının nişanlısını başka bir kadınla uygunsuz şekilde yakaladıktan sonra atladığı ileri sürüldü.

7 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

İnceleme yapan ekipler, olay sırasında evde bulunan M.Ö., M.E.Ş., M.E.Ş., A.Ç., M.A.Ş., H.A ve yabancı uyruklu L.M.R.C. polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadeleri alınan 7 kişi daha sonra savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Nişanlısının ihanetinden sonra intihar ettiği söylenen Kübra Ece'nin kuzeni konuştu: Nişanlı değil, o eve neden gittiğini bilmiyoruz
Kübra Ece

"OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ EV ARKADAŞINA AİT"

Olayla ilgili konuşan Kübra Ece'nin kuzeni İbrahim Sunar, cinayet şüphesi olduğunu ifade ederek sonuna kadar konunun takipçisi olacaklarını belirtti. Sunar, çok bilgileri olmadığını ama medyaya yansıtıldığı gibi nişanlı olmadığını kaydederek, "Biz sadece çok yakın bir arkadaşının doğum gününe gittiğini biliyoruz. Doğum gününü kutluyorlar eve geliyorlar. Daha sonra ne olduysa, telefon mu geldi haber mi geldi bilmiyorum çıkıp olayın yaşandığı eve gidiyorlar. Ondan sonrasını biz de bilmiyoruz. Şu an polis de oradakilerin ifadelerini alıyor zaten. Adalete güveniyoruz. Bu olayın peşini kesinlikle bırakmayacağız. Olayın gerçekleştiği ev bir arkadaşlarına ait" dedi.

Nişanlısının ihanetinden sonra intihar ettiği söylenen Kübra Ece'nin kuzeni konuştu: Nişanlı değil, o eve neden gittiğini bilmiyoruz

"KÜBRA ECE'NİN NİŞANLISI YOK"

Sözlerine devam eden İbrahim Sunar, "Bizim kızımızın çok yakın bir arkadaşının erkek arkadaşının evi. Ama içeride ne oldu ne bitti biz de bilmiyoruz. Bize sabah 04.30 gibi haber geldi. Biz hep beraber koştuk gittik. Bunun mutlaka bir sorumlusu vardır. Ya biri itti ya da kendisi atladı. Atladıysa da neden atladı? Orada illa ki bir konuşma oldu, bir şeyler geçti ki kızımız yaptıysa da bu duruma geldi. Orasını tabi adalet çözecek. Devletin bütün kadın cinayetlerinde olduğu gibi bu konuda da failleri bulacağına inanıyorum. Biz de o zaman işte yapacak bir şeyimiz yok yasımızla oturacağız. Nişanlısı yok, öyle bir şey yok. Olayla alakalı da 7 şüpheli gözaltında sorguları yapılıyor diye biliyoruz" şeklinde konuştu.

Nişanlısının ihanetinden sonra intihar ettiği söylenen Kübra Ece'nin kuzeni konuştu: Nişanlı değil, o eve neden gittiğini bilmiyoruz
Nişanlısının ihanetinden sonra intihar ettiği söylenen Kübra Ece'nin kuzeni konuştu: Nişanlı değil, o eve neden gittiğini bilmiyoruz
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Bizim Köyün Kızları, Avcılar, Polis, Ocak, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin İntihar ettiği iddia edilen Kübra Ece'nin kuzeni: Nişanlı değil, o eve neden gittiğini bilmiyoruz - Son Dakika Magazin


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