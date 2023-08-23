Evlatlık başvurusunda sonra hamile olduğunu öğrenen İpek Açar, geri adım attı

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında bir kızı olan İpek Açar, 2019 yılında nikah masasına oturduğu Alper Kömürcü ile çocuk sahibi olamayacağını öğrenince 3 yıl önce evlatlık başvurusunda bulundu. Yıllardır işlemler için bekleyen Açar, 5 aylık hamile olduğunu öğrenince başka bir ailenin hakkında girmemek için başvurusunu geri çekti.

"BİR AİLENİN HAKKINA GİRMEK İSTEMİYORUZ"

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, daha önce verdiği bir röportajda "Benim sağlık problemim var, o yüzden bir kez daha çocuk sahibi olamam" diyen Açar'ın 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Bir erkek bebeği bekleyen çift, evlatlık edinmekten vazgeçti. Kararları hakkında konuşan Açar, "Evlat sahibi olmayı istemenin ne olduğunu iyi biliyoruz. Bunu isterken yıllarca beklemenin ne olduğunu da biliyoruz. Allah, bize bir çocuk nasip etti. İsterim ki isteyen herkese de nasip etsin. Doğumu yaptıktan sonra başvurumuzu geri çekeceğiz. Bir ailenin hakkına girmek istemiyoruz. Çünkü bizim yerimize bir aile bir sıra atlayacak. Onların da çocuk sahibi olması bizi mutlu edecek" ifadelerini kullandı.