İran'da Mahsa Amini için başlatılan protestolara destek veren rapçi Saman Yasin'e ölüm cezası verildi - Son Dakika
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İran'da Mahsa Amini için başlatılan protestolara destek veren rapçi Saman Yasin'e ölüm cezası verildi

09.11.2022 16:14

İran'da başörtü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra öldürülen Mahsa Amini için başlatılan protestolara destek verdiği için gözaltına alınan 27 yaşındaki rap şarkıcısı Saman Yasin'e ölüm cezası verildi. Duruşmada verilen cezayı öğrenen şarkıcı, gözyaşlarına boğuldu.

İran'da 13 Eylül günü başörtüsünü kurallara uygun takmadığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından komalık bir halde kaldırıldığı hastanede 16 Eylül günü hayatını kaybeden Mahsa Amini protestoları sürüyor. Eşi benzeri görülmeyen protestolara destek veren 27 yaşındaki Kürt asıllı rap şarkıcısı Saman Yasin, ülke genelinde yayılan protestolara destek olmak için Iran rejimini eleştiren bir şarkı yazdı.

ÖLÜM CEZASI VERİLDİ

Protestolara destek veren Saman Yasin, şarkısının ardından 2 Ekim'de gözaltına alındı.29 Ekimde çıkarıldığı mahkeme tarafından kendisine ölüm cezası verildi. Hakimin yüzüne ölüm cezasını okuduğu şarkıcı, başını ellerinin arasına koyup göz yaşlarına boğuldu. İsmi gizli tutulan bir kaynak, şarkıcının ailesinin ve avukatının duruşmada olmadığını söyledi.

Saman'ın cezasının ne zaman infaz edileceği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Rejim karşıtı bazı sayfalar da ailenin ve avukatın konu ile ilgili konuşmamaları için rejim tarafından tehdit edildiklerini iddia etti.

İran'daki protestolara destek veren rapçi Saman Yasin'e ölüm cezası verildi
İran'daki protestolara destek veren rapçi Saman Yasin'e ölüm cezası verildi
İran'daki protestolara destek veren rapçi Saman Yasin'e ölüm cezası verildi
İran'daki protestolara destek veren rapçi Saman Yasin'e ölüm cezası verildi
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SON DAKİKA: İran'da Mahsa Amini için başlatılan protestolara destek veren rapçi Saman Yasin'e ölüm cezası verildi - Son Dakika
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