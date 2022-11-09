İran'da Mahsa Amini için başlatılan protestolara destek veren rapçi Saman Yasin'e ölüm cezası verildi

İran'da 13 Eylül günü başörtüsünü kurallara uygun takmadığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından komalık bir halde kaldırıldığı hastanede 16 Eylül günü hayatını kaybeden Mahsa Amini protestoları sürüyor. Eşi benzeri görülmeyen protestolara destek veren 27 yaşındaki Kürt asıllı rap şarkıcısı Saman Yasin, ülke genelinde yayılan protestolara destek olmak için Iran rejimini eleştiren bir şarkı yazdı.

ÖLÜM CEZASI VERİLDİ

Protestolara destek veren Saman Yasin, şarkısının ardından 2 Ekim'de gözaltına alındı.29 Ekimde çıkarıldığı mahkeme tarafından kendisine ölüm cezası verildi. Hakimin yüzüne ölüm cezasını okuduğu şarkıcı, başını ellerinin arasına koyup göz yaşlarına boğuldu. İsmi gizli tutulan bir kaynak, şarkıcının ailesinin ve avukatının duruşmada olmadığını söyledi.

Saman'ın cezasının ne zaman infaz edileceği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Rejim karşıtı bazı sayfalar da ailenin ve avukatın konu ile ilgili konuşmamaları için rejim tarafından tehdit edildiklerini iddia etti.