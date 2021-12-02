İrem Derici çok konuşulan konser elbisesi hakkında konuştu: Alttan göğüs dekoltesi verdim

Pop dünyasının son dönemde en çok konuştuğu isimlerin başında İrem Derici geliyor. Ünlü şarkıcı, bir yandan sansasyonel açıklamalar yapmayı sürdürürken, bir yandan da konserlerini veriyor. Derici'nin son konserinde giydiği elbise ise olay oldu.

"BU SEFER ALTTAN DEKOLTE VERDİM"

Sahne için hiçbir masraftan kaçınmayan ve her daim iddialı kostümler seçen Derici bu sefer de alttan göğüs dekoltesi verdi. Konserden pozlarını paylaşan Derici paylaşımında ise "Bu sefer alttan dekolte verdim" yorumunda bulundu.

YORUM YAĞDI

Mavi iddialı kıyafetiyle hayranlarından beğeni toplayan Derici'ye "Gittikçe güzelleşen şeylerin başında sen varsın" yorumları yağdı.