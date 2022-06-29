İrem Derici, "Galerinde kaç çıplak fotoğrafın var?" sorusunu yanıtladı: Ben tırsağım, ne mesaj tutarım ne de fotoğraf - Son Dakika
Üye Girişi

İrem Derici, "Galerinde kaç çıplak fotoğrafın var?" sorusunu yanıtladı: Ben tırsağım, ne mesaj tutarım ne de fotoğraf

29.06.2022 10:42

Açık sözlülüğüyle dikkat çeken şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı soru cevap kısmında bir takipçisinden gelen, "Galerinde kaç tane çıplak fotoğraf var?" sorusuna "Yok, ben tırsağım. Ne mesaj tutarım ne de fotoğraf" cevabını verdi.

Cem Belevi tarafından iki kez ihanete uğradığı için ayrılan ve günlerce özel hayatıyla gündeme gelen İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Derici, dün akşam da Instagram üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

"TELEFONDA ÇIPLAK FOTOĞRAF TUTMAM"

Dobra açıklamaları ve eğlenceli halleriyle tanınan İrem Derici, bir takipçisinin "Galerinde kaç tane çıplak fotoğraf var?" sorusuna "Yok oğlum ben tırsağım. Ne mesaj tutarım ne fotoğraf" dedi. Şarkıcı "Alkollüyken yaptığın en saçma şey ne?" sorusuna da "Klübe girerken kapısında ayakkabılarımı çıkarıp öyle girmiştim" cevabını verdi.

İrem Derici, "Ayağını öpsem tepkin ne olurdu?" sorusunu da "Mal mısın diye sorardım herhalde" diyerek yanıtladı.

İrem Derici'den 'Galerinde kaç çıplak fotoğrafın var?' sorusuna cevap: Mesaj ve fotoğraf tutmam
İrem Derici'den 'Galerinde kaç çıplak fotoğrafın var?' sorusuna cevap: Mesaj ve fotoğraf tutmam
İrem Derici'den 'Galerinde kaç çıplak fotoğrafın var?' sorusuna cevap: Mesaj ve fotoğraf tutmam
İrem Derici'den 'Galerinde kaç çıplak fotoğrafın var?' sorusuna cevap: Mesaj ve fotoğraf tutmam
İrem Derici'den 'Galerinde kaç çıplak fotoğrafın var?' sorusuna cevap: Mesaj ve fotoğraf tutmam
İrem Derici'den 'Galerinde kaç çıplak fotoğrafın var?' sorusuna cevap: Mesaj ve fotoğraf tutmam
YORUMLAR
500

İrem Derici, Cem Belevi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İrem Derici, 'Galerinde kaç çıplak fotoğrafın var?' sorusunu yanıtladı: Ben tırsağım, ne mesaj tutarım ne de fotoğraf - Son Dakika


Son Dakika
10:43 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 975 lira seviyesinden işlem görüyor
10:42 İrem Derici, "Galerinde kaç çıplak fotoğrafın var?" sorusunu yanıtladı: Ben tırsağım, ne mesaj tutarım ne de fotoğraf
10:38 Sarallar suç örgütüne dev operasyon! Çete lideri Alaattin Saral'ın da aralarında bulunduğu toplamda 117 şüpheli gözaltına alındı
10:33 Adana'nın ünlü tatlıcısı Kadayıfçı Olcay'ı kurşuna dizen katilin ilk vukuatı değilmiş! Ağabeyini de pompalı tüfekle öldürmüş
10:25 Güne yatay seyirle başlayan Dolar/TL, 16,67 seviyesinden işlem görüyor
10:09 Ayşegül'e tecavüz etmeye yeltenip öldüren Afgan uyruklu katilden kan donduran sözler: Ayşegül'ü beğendim ve arkadan yaklaşıp boğazını sıktım
10:07 Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Yıldız oyuncuyla prensip anlaşması sağlandı
09:54 Asgari ücret ne kadar zamlanacak? Merakla beklenen toplantı bugün, işte masadaki formül ve rakamlar
09:40 ABD basını "flaş gelişme" olarak duyurdu! Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç ile imzaladığı muhtıra büyük yankı uyandırdı
09:32 Ukraynalı kadınlar orduya sıra dışı destek! Çıplak fotoğraflarını satarak 800 bin dolar topladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 10:56:30. #1.11#
SON DAKİKA: İrem Derici, "Galerinde kaç çıplak fotoğrafın var?" sorusunu yanıtladı: Ben tırsağım, ne mesaj tutarım ne de fotoğraf - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement