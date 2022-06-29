İrem Derici, "Galerinde kaç çıplak fotoğrafın var?" sorusunu yanıtladı: Ben tırsağım, ne mesaj tutarım ne de fotoğraf

Asgari ücret ne kadar artacak? Kritik toplantı bugün, işte masadaki formül ve rakamlar

Cem Belevi tarafından iki kez ihanete uğradığı için ayrılan ve günlerce özel hayatıyla gündeme gelen İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Derici, dün akşam da Instagram üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

"TELEFONDA ÇIPLAK FOTOĞRAF TUTMAM"

Dobra açıklamaları ve eğlenceli halleriyle tanınan İrem Derici, bir takipçisinin "Galerinde kaç tane çıplak fotoğraf var?" sorusuna "Yok oğlum ben tırsağım. Ne mesaj tutarım ne fotoğraf" dedi. Şarkıcı "Alkollüyken yaptığın en saçma şey ne?" sorusuna da "Klübe girerken kapısında ayakkabılarımı çıkarıp öyle girmiştim" cevabını verdi.

İrem Derici, "Ayağını öpsem tepkin ne olurdu?" sorusunu da "Mal mısın diye sorardım herhalde" diyerek yanıtladı.