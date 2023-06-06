İrem Derici'nin ödül alması, sevgilisi Atakan Işıktutan'ı duygulandırdı

PowerTürk Müzik Ödülleri dün akşam yapılan törenle sahiplerini buldu. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede güçlü sesi ve yorumuyla adından söz ettiren İrem Derici, "Yılın Güçlü Kadın Yıldızı" ödülünün sahibi oldu. Derici, gecede teşekkür konuşması yaparken sevgilisi Atakan Işıktutan da onu anbean kayda aldı.

SEVGİLİSİNİ DİNLERKEN DUYGULANDI

Bir süredir eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile göz önünde dolu dizgin bir aşk yaşayan İrem Derici, ödül törenine de sevgilisiyle katıldı. Sesi ve şarkılarıyla adından söz ettiren Derici, ödül aldıktan sonra bir teşekkür konuşması yaptı. Derici konuşma yaparken onu kayda alan Atakan Işıktutan ise duygusal anlar yaşadı. Instagram hesabından Işıktutan'ın duygulandığı anları paylaşan Derici, "Ah be adam" notunu yazdı. Ünlü şarkıcı, bir paylaşımında da heyecandan konuşmasında söz etmediği sevgilisine teşekkür etti.

"11 YILDIR CEM YILMAZ'I TANIMAK İSTİYORDUM, ENSESİ BİLE KOMİK"

İrem Derici ise ödül konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bu gece için değişik bir heyecan yaşıyorum. Menajerim ve basın danışmanımla bir gün bile birbirimize küsmedik, hiç heyecanı dışarıda aramadık. 11 yıldır bileğimizi çürütüyoruz. Bütün aday olan kadınlara teker teker o kadar aşığım ki... Bu ödülü hep beraber aldık gibi düşünüyorum. Anneciğime ve babacığıma da teşekkür etmezsem olmaz. 11 yıldır Cem Yılmaz'ı da tanımayı çok istiyordum. 1,5 saattir ensesini izliyorum. Ensesi bile komik."