İrem Derici, Threads uygulamasında Elon Musk'a küfretti - Son Dakika
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İrem Derici, Threads uygulamasında Elon Musk'a küfretti

06.07.2023 17:09

Elon Musk'ın Twitter'ına rakip olarak piyasaya sürülen Threads uygulamasına üye olan İrem Derici, ilk paylaşımlarında Elon Musk'a küfretti. Derici, mavi tik ücretli yapan Musk'ı hedef alarak, "Şimdi o mavi tiki g... s... Elon. Günaydın çocuklar, resmen tekrar ünlüyümdür" ifadelerini kullandı. Ayrıca Derici, "Millet doluşmadan bol bol küfür edeyim. Herkesin a..." şeklinde bir paylaşım daha yaptı.

Elon Musk'ın Twitter'ına rakip olarak piyasaya sürülen Threads uygulamasına kısa süre içerisinde yüzbinlerce kişi üye oldu. Paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen İrem Derici de uygulamaya üye oldu. Şarkıcı uygulamadan yaptığı ilk paylaşımda Elon Musk'a küfretti.

"MİLLET DOLUŞMADAN KÜFÜR EDEYİM"

Geçtiğimiz günlerde yayınladığı videoda el hareketi yaptığı için tepki çeken İrem Derici, bu sefer de Threads uygulamasında ilk paylaşımında Twitter'da mavi tiki ücretli yapan Elon Musk'ı hedef alarak "Şimdi o mavi tiki g... s... Elon. Günaydın çocuklar, resmen tekrar ünlüyümdür" ifadelerini kullandı. Derici bir diğer paylaşımında da "Millet doluşmadan bol bol küfür edeyim. Herkesin a..." dedi.

Threads uygulamasına üye olan İrem Derici, ilk paylaşımında Elon Musk'a küfretti
Threads uygulamasına üye olan İrem Derici, ilk paylaşımında Elon Musk'a küfretti
Threads uygulamasına üye olan İrem Derici, ilk paylaşımında Elon Musk'a küfretti
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İrem Derici, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İrem Derici, Threads uygulamasında Elon Musk'a küfretti - Son Dakika


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