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İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler - Son Dakika

İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler

19.11.2021 14:06

Konser vermek için Ankara'ya giden İrem Derici, kaldığı otelde yan odadaki çift yüzünden gece uyuyamadığını söyledi. Konserde durumdan bahseden Derici, "Yan odadakilerin ne enerjisi varmış ciyak ciyak hiç durmadılar. Ben de başka odaya gittim" ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen şarkıcı İrem Derici, önceki gün bir konseri için Ankara'ya gitti. Konser öncesi bir otelde konaklayan şarkıcı, gece yan odadakilerin seslerinden dolayı uyuyamadığı için konserinde sitem etti.

"GECE 2'DE CİYAK CİYAK DURMADILAR"

Her daim dobra açıklamalarıyla adından söz ettiren İrem Derici, konserinde gece uyuyamamasıyla ilgili şunları söyledi: "Uyuyamadım, yan odada bir şeyler döndü durdu. Siz de anlarsınız. Ne enerjileri varmış arkadaş gece 2.00'da dur bari. Ciyak ciyak uyutmadılar. Herhalde gay bir çift, saygı duymak lazım. Odanın diğer tarafına gidip kıvrılıp uyumuşum, boynum da tutulmuş" dedi.

Öte yandan son zamanlarda değişimiyle adından söz ettiren İrem Derici'nin göğüs ve bacak dekolteli elbisesi de göz kamaştırdı.

Otelde kalan İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler
Otelde kalan İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler
Otelde kalan İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler
Otelde kalan İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler
İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler

İrem Derici, Konser, Ankara, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler - Son Dakika Magazin


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