İrfan Değirmenci, TİP'ten aday olmuştu ama TBMM'ye giremedi - Son Dakika
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İrfan Değirmenci, TİP'ten aday olmuştu ama TBMM'ye giremedi

15.05.2023 09:48

Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olan sunucu ve gazeteci İrfan Değirmenci'nin akıbeti belli oldu. Açılan sandıklara göre İzmir'de aday gösterilen Değirmenci TBMM'ye giremedi. Gece yarısı açıklama yapan ünlü isim, "Atı alamadı, Üsküdar'ı geçemedi. Net olan bu. Sabaha daha çok var. Şansımız büyük. Uyumuyoruz" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ın teklifiyle milletvekili adayı olan gazeteci ve sunucu İrfan Değirmenci'nin akıbeti belli oldu.

MECLİS'E GİREMEDİ

Resmi olmayan sonuçlara göre TİP'in İzmir'den aday gösterdiği İrfan Değirmenci gece yarısı sonuçlarına göre TBMM'ye giremedi. İrfan Değirmenci gece yarısı yaptığı paylaşımda "Atı alamadı, Üsküdar'ı geçemedi. Net olan bu. Sabaha daha çok var. TİP, 4 vekil çıkarttı. Erkan Baş, Sera Kadıgil, Can Atalay, Ahmet Şık milletvekili. İzmir'de de henüz sisteme girilememiş çok oy var. Şansımız büyük. Uyumuyoruz" dedi.

TİP'İN HANGİ ADAYLARI MİLLETVEKİLİ OLDU?

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) üç milletvekili, Sera Kadıgil, Erkan Baş ve Ahmet Şık yeniden milletvekili seçildi. Barış Atay ise yeniden milletvekili seçilemezken Gezi davasından tutuklu Can Atalay'ın seçilmesiyle, TİP Meclis'teki koltuk sayısını korudu.

YORUMLAR (2)
  • ekrem eser : ekranlardan algı yapmaya benzemiyormuş. twetter dan hükümet kurmaya benzemiyor önce bu toprağın adamı olacaksınız Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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