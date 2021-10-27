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Işıl Reçber'den Özcan Deniz'e uyarı: En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme - Son Dakika

Işıl Reçber'den Özcan Deniz'e uyarı: En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme

27.10.2021 12:29

Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, sosyal medya üzerinden eski eşi Feyza Aktan'la sorunlar yaşayan Özcan Deniz'e seslendi. Reçber, "Çocuk olmuş en yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme." ifadeleriyle Deniz'e uyarıda bulundu.

Eski eşi Feyza Aktan'la velayet davası süren Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde "Kadınların çoğu para koparmak için boşanıyor. Olan çocuklara oluyor. Çünkü kadınların çoğu boşansa dahi ömür boyu çalışmadan kafası rahat geçinmenin yolunu arıyor" paylaşımını yapmıştı. Bu sözlerle tepki çeken Deniz'e bir uyarı da Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'den geldi.

"KADINI BİTİRME"

Çocuğu korumanın en iyi yolu annesine iyi davranmak olduğunu belirten Reçber şunları söyledi. "Ne olursa olsun önce bir evlilik! Sonra çocuk var. Kimse kimseyi zorla evlendirmiyor. Seni evlilik dışı çocukla, kandırarak boşatarak vs. nikaha mecbur etmemiş. Hadi hata yaptın ama çocuk olmuş en yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme. Karınmış zamanında ömür boyu da o çocuğun annesi olmaya devam edecek. Nasıl biri olursa olsun bunu değiştiremezsin, anne. Çocuğun annesinden nefret etmesi en büyük boşluk ve kabusudur uzun hayat yolunda."

Sözleriyle eski eşini yerden yere vuran Özcan Deniz'e Işıl Reçber'den uyarı: En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme

"RİCA EDİYORUM"

"Beyefendiden ricam kusursuz şöhret yolunda çocuğun psikolojisini düşünüyorsa yeter. Daha fazlasına gerek yok. Tüm haklı çıkma çabası ile yaptıkları su, elektrik, alt yapı olarak evladıyla kendisine dönecek bir gün. O zaman keşkeler için çok geç olur. Sevgilerle. "

Sözleriyle eski eşini yerden yere vuran Özcan Deniz'e Işıl Reçber'den uyarı: En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme
Sözleriyle eski eşini yerden yere vuran Özcan Deniz'e Işıl Reçber'den uyarı: En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme
Işıl Reçber'den Özcan Deniz'e uyarı: En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme

Rüştü Reçber, Feyza Aktan, Özcan Deniz, Işıl Reçber, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Işıl Reçber'den Özcan Deniz'e uyarı: En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme - Son Dakika Magazin


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