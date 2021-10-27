Işıl Reçber'den Özcan Deniz'e uyarı: En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme

Eski eşi Feyza Aktan'la velayet davası süren Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde "Kadınların çoğu para koparmak için boşanıyor. Olan çocuklara oluyor. Çünkü kadınların çoğu boşansa dahi ömür boyu çalışmadan kafası rahat geçinmenin yolunu arıyor" paylaşımını yapmıştı. Bu sözlerle tepki çeken Deniz'e bir uyarı da Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'den geldi.

"KADINI BİTİRME"

Çocuğu korumanın en iyi yolu annesine iyi davranmak olduğunu belirten Reçber şunları söyledi. "Ne olursa olsun önce bir evlilik! Sonra çocuk var. Kimse kimseyi zorla evlendirmiyor. Seni evlilik dışı çocukla, kandırarak boşatarak vs. nikaha mecbur etmemiş. Hadi hata yaptın ama çocuk olmuş en yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme. Karınmış zamanında ömür boyu da o çocuğun annesi olmaya devam edecek. Nasıl biri olursa olsun bunu değiştiremezsin, anne. Çocuğun annesinden nefret etmesi en büyük boşluk ve kabusudur uzun hayat yolunda."

"RİCA EDİYORUM"

"Beyefendiden ricam kusursuz şöhret yolunda çocuğun psikolojisini düşünüyorsa yeter. Daha fazlasına gerek yok. Tüm haklı çıkma çabası ile yaptıkları su, elektrik, alt yapı olarak evladıyla kendisine dönecek bir gün. O zaman keşkeler için çok geç olur. Sevgilerle. "