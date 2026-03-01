İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti! TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti! TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı

İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti! TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı
01.03.2026 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uyuşturucu testi pozitif çıkan İsmail Hacıoğlu "Cennetin Çocukları" kadrosundan çıkarıldı. Başrole Alperen Duymaz gelirken senaryo değişti ve 4 oyuncu ile yollar ayrıldı.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve test sonucu pozitif çıkan İsmail Hacıoğlu, "Cennetin Çocukları" dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Yaşanan gelişmenin ardından sete ara verildi.

Yapım ekibi, yürütülen yasaklı madde soruşturmasını gerekçe göstererek Hacıoğlu ile yollarını ayırdı. Oyuncunun, yaşanan süreçte dizinin ve ekip arkadaşlarının mağdur olmasından dolayı üzüntü duyduğu öğrenildi.

İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti!

YENİ BAŞROL ALPEREN DUYMAZ

Motto Yapım, hikâyede değişikliğe giderek "Kamil" karakteri için Alperen Duymaz'la anlaştı. Başrol değişikliğiyle birlikte senaryoda da revizyona gidildi. Duymaz, yeni çekilecek bölümlerde Kamil karakterine hayat verecek.

İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti!

HİKAYE DEĞİŞTİ, 4 İSİM GÖNDERİLDİ

Hikâyedeki değişiklik sonrası başrol kadın oyuncu Özgü Kaya da projeye veda etti. Diziden ayrıca Yeşim Gül, Alper Türedi ve Ali Düşenkalkar da ayrıldı.

İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti!

CENNETİN ÇOCUKLARI 9 MART'TA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi ekibi önümüzdeki hafta yeniden sete çıkacak. "Cennetin Çocukları" 9 Mart'ta izleyiciyle buluşacak.

İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti!

Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti! TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • sait turk sait turk:
    Yahu içiyorsa kendine içiyor bu insanlarıda anlamak mümkün değil 12 43 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Sanatçı dediğin topluma örnek olur Örnek olamayan sanatçının dizide işi yok 52 6
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
Saldırılar sürerken Mossad’dan İranlılara skandal çağrı Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz

18:37
Avrupa’dan aykırı ses: İran’ın bombalanması Trump’a petrol getirir
Avrupa'dan aykırı ses: İran'ın bombalanması Trump'a petrol getirir
17:59
Pentagon: İran’ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü
Pentagon: İran'ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü
17:53
ABD, ilk kez kamikaze İHA kullandı
ABD, ilk kez kamikaze İHA kullandı
17:03
İran ’Abraham Lincoln’u hedef aldı, ABD’den açıklama geldi
İran 'Abraham Lincoln'u hedef aldı, ABD'den açıklama geldi
17:02
Bakan Şimşek, “Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına yanıt verdi
Bakan Şimşek, "Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına yanıt verdi
16:41
İran’ın İsrail’e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü
İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü
16:36
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü
16:31
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 19:26:17. #.0.4#
SON DAKİKA: İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti! TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.