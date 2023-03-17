İsmi yasak aşk skandalına karışan Deniz Baysal'dan yanıt geldi - Son Dakika
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İsmi yasak aşk skandalına karışan Deniz Baysal'dan yanıt geldi

17.03.2023 11:42

Evli bir başrol oyuncusu ve evli bir yönetmen arasında yaşandığı iddia edilen skandal olay, magazin gündemini karıştırdı. Sette evli yönetmenle sarmaş dolaş yakalanan kadın oyuncunun Deniz Baysal olduğu iddia edilince, güzel oyuncu o iddiaları jet hızında yalanladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş, evli başrol kadın oyuncu ise evli bir yönetmenin dizi çekiminde karavanda yakınlaştığı ve görevliler tarafından yakalandığını söyledi. Tarafların çıkıp yalanlayacağını bildiği için isim vermediğini söyleyen Altuntaş'ın iddiası magazin gündemine bomba gibi düşünce isimler de beraberinde geldi. Söz konusu yasak aşk skandalının başrolünün Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal olduğu ileri sürüldü.

"NEYE DAYANARAK BU İFTİRAYI ATIYORSUNUZ?"

2019 yılında şarkıcı Barış Yurtçu ile nikah masasına oturan ve adı yasak aşk skandalına karışan 31 yaşındaki Deniz Baysal, bir kadın kullanıcının "Deniz Baysal, yönetmen Burak Arlıer" yorumuna "Siz neye dayanarak bize bu iftirayı atabiliyorsunuz peki? Kadın isim vermeden haber yapıyor, siz de burada cadı avına mı çıkıyorsunuz hanımefendi?" cevabını verdi.

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Deniz Baysal, Yönetmen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İsmi yasak aşk skandalına karışan Deniz Baysal'dan yanıt geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsmi yasak aşk skandalına karışan Deniz Baysal'dan yanıt geldi - Son Dakika
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