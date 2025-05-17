İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin İstanbul konseri iptal edildi - Son Dakika
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İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin İstanbul konseri iptal edildi

İsrailli şarkıcı Yasmin Levy\'nin İstanbul konseri iptal edildi

Artan tepkilerin ardından Yasmin Levy'nin İstanbul Kongre Merkezi'nde bu akşam vereceği konser, Şişli Kaymakamlığı tarafından iptal edildi. Levy'nin 15 Mayıs'ta Ankara'da vereceği konser de iptal edilmişti.

17.05.2025 10:43
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Şişli Kaymakamlığı, İsrailli sanatçı Yasmin Levy'nin bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceği konseri iptal etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin Türkiye'de vereceği konserler sosyal medyada büyük tepki çekti. Levy'nin İsrail ordusunu desteklediği gerekçesiyle birçok kullanıcı konserin iptal edilmesini istedi. Artan tepkilerin ardından Levy'nin İstanbul Kongre Merkezi'nde bu akşam vereceği konser, Şişli Kaymakamlığı tarafından iptal edildi.

Levy'nin 15 Mayıs'ta Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı salonda vereceği konser de iptal edilmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin İstanbul konseri iptal edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 8715588Mk:
    dünyada sanki sanatci kalmadılar İsraillilerin sanaci getiriyorlar getirenler hangi kafayı yasiyor 51 4 Yanıtla
  • ismail akca:
    isabetli olmuş 41 2 Yanıtla
  • 008294:
    olmasi gereken bu zaten 31 1 Yanıtla
  • xpwzxtzxjq:
    ilk önce böyle bir organizasyon planını yapanı sorgulamak lazım. iptal’den ziyade hiç düzenleme yapmayın bir daha. itrail ve bozuntularının işi yok burda. 21 0 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Çooookk eski haber en az bir ay oldu Günaydın 8 5 Yanıtla
  • İbrahim Gürsoy:
    çok isabetli olmuş 3 0 Yanıtla
  • Alper Elma:
    İsrailli santaciyi Türkiye'ye davet edip organizasyon kuran bu fikri ortaya atıp düşünenin üstünden Türkiye geçsin. insanlar İsrail'e bu kadar tepkiliyken bunu yapanlar bu ülkenin evladı değildir o ç olabilirler yada olmayabilirler bilemedim 3 0 Yanıtla
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