Bodrum Masalı dizisiyle ünlenen Serel Yereli, uzun bir süre Londra'da yaşadıktan sonra geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye döndüğünü duyurmuştu. Şimdilerde müzikle uğraşan Serel Yereli, bu kez yakın arkadaşı Aleyna Tilki ile birlikte İstanbul Boğazı'nda denize girdikleri görüntü ile gündeme geldi.
Akıntının fazla olması nedeniyle zor anlar yaşayan ikili, suya atlar atlamaz tekneye geri dönmek zorunda kaldı. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Son Dakika › Magazin › İstanbul Boğazı'nda denize giren Aleyna Tilki ve Serel Yereli akıntıya kapılıyordu - Son Dakika
Operasyonu 4,5 saat süren Aydilge, hasta yatağından sevenlerine seslenerek ameliyatın başarılı geçtiğini ve en kısa zamanda ayağa kalkacağını söyledi. Eşiyle hastane koridorunda yürüyüş yaptı.
75 yaşındaki neyzen Ömer Erdoğdular, hastanede tedavi gördüğü süre boyunca hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nda uzun yıllar görev yapan sanatçı, birçok kişiye neyi sevdiren konserler vermişti.
Kayseri'de çıkan komşu kavgasında 5 kişi yaralandı. Davada ünlü ses sanatçısı Metin Işık ve oğluna ceza verildi.
2015 yılında nikah masasına oturan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanma sebebi olarak Esra Akpınar ile yakınlaşma iddiaları ortaya çıktı. Şakrak'ın, 'Maviye Sürgün' dizisinin setinde tanıştığı Akpınar ile ilişkisi olduğunu söylediği belirtildi. Akpınar ise bu iddiaları yalanlayarak, Şakrak ile 4 aydır birlikte olduklarını açıkladı.
Geçirdiği sakatlık nedeniyle Survivor All Star'dan elenen Turabi Çamkıran, gençlik fotoğrafını yayınlayarak annesine seslenerek "Bak Meryem Sultan bak. Yaptığını beğendin mi? Keşke o gece babamı odana almasaydın" dedi.
Leonardo DiCaprio, nişan iddialarını yalanladıktan sonra Stella McCartney ile öğle yemeği yedi. İkili, sürdürülebilir projeler üzerine konuştu. DiCaprio ve Vittoria Ceretti arasındaki flört söylentileri ise devam ediyor.
Labrum kemiğindeki yırtık nedeniyle acil ameliyata alınan şarkıcı Aydilge'nin operasyonu başarılı geçti. 4,5 saat süren ameliyatın çok güzel geçtiğini söyleyen şarkıcı, "Çok iyiyim, en kısa zamanda sahnede hoplayıp zıplamaya devam edeceğiz" dedi.
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