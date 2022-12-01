Hakan Ural, canlı yayında "Tomografi cihazı yok" diyerek yaralı çocuğa müdahale etmeyen özel hastaneye öfke kustu

İstanbul Sultanbeyli'de hizmet veren Özel Ersoy Hastanesi, evde düşüp kafasını vurması sonucu yaralı olarak hastaneye getirilen 3 yaşındaki kız çocuğunu "Tomografi cihazımız yok. Devlet hastanesine gidin" diyerek herhangi bir müdahalede bulunmadan geri gönderdi. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayla ilgili dikkat çeken bir çıkış da Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural'dan geldi.

"HASTANENİN YAPTIĞI AÇIKLAMA İTİRAF"

Canlı yayında 3 yaşındaki çocuğa müdahale edilmemesine sinirlenen Ural, "Hastanenin yaptığı açıklama zaten itiraf var. 'Gece tomografi cihazı vermiyorum' diyor. Özel bir hastanenin mesaiye dayalı olarak bu kadar kritik bir aleti kullanıp kullanmama lüksü var mı? Benim işim insanların sağlığını bertaraf etmek. Makinanın saatini bitti demesi akılla izah edilebilir gibi gelmiyor. Hele de bu kadar hayati cihazları mesaiye dayalı bir düzene koymayı hiç aklım almıyor. Vicdanım hiç almıyor da aklım da almıyor. Bu olacak iş değil" ifadelerine yer verdi.

"SENİN BÖYLE BİR LÜKSÜN VAR MI?"

Açıklamasının devamında bahsi geçen özel hastaneye daha sert eleştiriler yönelten Ural, "Burada bir bebek var. Elinden gelenin fazlasını yapman lazım. İnsani olarak yani... Kifayetin vardır ya da yoktur o ayrı bir şey. Bebek geldiğinde ne yapacağını düşünürsün, aileyi sakinleştirirsin. Nitekim aile, devlet hastanesine gidiyor ve 5 saat müşahede altında tutuluyor. Özel hastane belki de bu çocuğun riskini artırıyor. Belki çocuğun hareket etmemesi gerekiyordu. Özel hastanenin yaptığı mı doğru, devlet hastanesinin mi? Sen bakkal değil market değilsin sen bir hastanesin. Hastane açıklamasında 'ben belli saatlerde kullanıyorum' diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Senin böyle bir lüksün var mı? Böyle bir şey olabilir mi? Bununla ilgilenelim" şeklinde konuştu.