İstanbul'da taksi bulamayan oyuncu Aydemir Akbaş isyan etti! - Son Dakika
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İstanbul'da taksi bulamayan oyuncu Aydemir Akbaş isyan etti!

31.08.2022 16:41

İstanbul'da taksi ve taksici sorunu her geçen gün artıyor. Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, İstanbul'daki taksi sorununa tepki gösterdi. Akbaş, KOAH hastalığı sebebiyle hastane randevusuna gitmek için evden çıktıktan sonra taksi bulamadığını ve şans eseri tanıdık bir taksiciye denk gelmesiyle hastaneye gidebildiğini belirtti.

İstanbul'da hemen hemen her vatandaşın yaşadığı taksi sorunu, günden güne büyüyor. Gerek taksicilerin yolcu seçmesi gerekse de taksicilerin yolculara karşı tutumu, sorunu içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. Taksiciler konusunda son sorun yaşayan isim, ünlü oyuncu Aydemir Akbaş oldu. Hastaneye gitmek için bir buçuk saat taksi bekleyen usta oyuncu Aydemir Akbaş, isyan etti. Bu sorunun bir an önce çözülmesini isteyen Akbaş, yaşadığı sıkıntıyı sosyal medyada dile getirdi.

İstanbul'da hastaneye gitmek için taksi bulamayan Aydemir Akbaş, yaşadıklarına isyan etti

"HASTANEYE GİTMEMEYİ BİLE DÜŞÜNDÜM"

İşte Aydemir Akbaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım: "Kanseri 10 yıl önce yendim. Ama KOAH 11 yıldır devam ediyor. Pazartesi günü doktorumla randevum vardı. 9'da evden çıktım. Bir buçuk saat oldu hala taksi bekliyordum. Bir ara eve dönüp hastaneye gitmemeyi düşündüm. Tam dönerken karşımda bir taksi gördüm. Gelen müşterisini reddetmişti. Sonra bana döndü baba gel dedi. Meğer daha önce arabasına yine binmişim. Telefonunu verdi sıkışırsan beni ara dedi.

"BEŞ BİN DEĞİL ON BİN TAKSİ LAZIM"

Şimdi gelelim sadede. Kucağında bebeklerle taksi bekleyen kadınları gördüğüm zaman deliriyorum. Bu taksi eksikliği İstanbul halkı için bir eziyet. Lütfen ama lütfen bu işi bir an evvel halledin. Bana göre beş bin değil on bin taksi lazım. Buna devamlı bindiğim taksi şoförleri de katılıyor."

İstanbul'da hastaneye gitmek için taksi bulamayan Aydemir Akbaş, yaşadıklarına isyan etti
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Kaynak: Snob Magazin

Aydemir Akbaş, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İstanbul'da taksi bulamayan oyuncu Aydemir Akbaş isyan etti! - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da taksi bulamayan oyuncu Aydemir Akbaş isyan etti! - Son Dakika
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