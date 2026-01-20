Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında - Son Dakika
Son Dakika Logo
Magazin

Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında

Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında
20.01.2026 10:03
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması derinleşiyor. Soruşturma kapsamında aralarında magazin yazarı Mehmet Üstündağ'ın bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan diğer isimlerin "Kafalar" YouTube kanalının kurucusu Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında bu sabah itibarıyla sıcak gelişmeler yaşanıyor.

ÜNLÜ MAGAZİN YAZARI GÖZALTINDA

Türkiye'nin günlerdir dikkatle takip ettiği soruşturma kapsamında aralarında magazin yazarı Mehmet Üstündağ'ın da bulunduğu 4 isim gözaltına alındı.

BİLAN HANCI DA GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA

Üstündağ ile birlikte gözaltına alınan diğer isimlerin "Kafalar" YouTube kanalının kurucusu Bilal Hancı, Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut ve Abdullah Gençal olduğu öğrenildi.

MEHMET ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

Mehmet Üstündağ, Türk magazin gazetecisi, televizyon yorumcusu ve sunucudur. Uzun yıllardır magazin haberciliği alanında çalışan Üstündağ, özellikle ünlüler dünyasına ilişkin kulis bilgileri ve özel haberleriyle tanınır.

Televizyon ekranlarında magazin ve gündem programlarında yorumcu ve moderatör olarak yer aldı. Son yıllarda ağırlıklı olarak TV8 ekranlarında yayınlanan "Gel Konuşalım" programındaki yorumlarıyla kamuoyunun karşısına çıktı. Magazin dünyasındaki gelişmeleri değerlendiren üslubu ve perde arkası bilgileriyle bilinir.

Aynı zamanda yazılı ve dijital medyada da magazin içerikleri üreten Mehmet Üstündağ, ünlü isimlerle yaptığı röportajlar ve sektör içinden aktardığı kulis haberleriyle magazin gazeteciliğinin tanınan isimleri arasında yer alıyor. Üstündağ halihazırda Hürriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

SUBAŞI VE TİLKİ'NİN TESTLERİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Gözaltına alındıktan sonra saç ve kan örneği alınıp serbest bırakılan isimlerden Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki'nin test sonucu pozitif çıktı. Oyuncu İrem Sak, Danla Bilic ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Aktepe, Eser Gökhan Küçükerol, Saim Macit ve Mehmet Güçlü'nün sonuçları ise negatif çıktı.

Soruşturmada zanlılara "Kullanmak için uyuşturucu bulundurma", "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma", "yer temin etme", "fuhuşa teşvik", "fuhuşa aracılık" ve "fuhuşa yer temin etmek" gibi suçlamalar yöneltiliyor.

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
