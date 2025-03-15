Ünlü oyuncu Neslihan Atagül ile meslektaşı Kadir Doğulu 2016 yılında evlenmişti. Aşkları doludizgin devam ederken, çift geçtiğimiz günlerde ilk kez anne-baba olma heyecanı yaşadı.
Hamile olduğunu karnını tutarak verdiği pozla duyuran Atagül, "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz." dedi.
6 Mart tarihinde bebeklerini kucaklarına alan çiftten ilk paylaşım da geldi. Bebeklerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, "Aziz" ismini verdikleri öğrenildi. Kadir Doğulu eşi ve çocuğuyla çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Doğulu paylaşımına, "Aziz oğlum hoş geldin" notunu düştü.
Son Dakika › Magazin › İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun çocuklarına koyduğu isim - Son Dakika
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