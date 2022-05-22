İstinat duvarı çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetmişti! Somer Sivrioğlu, restoranını kapatma kararı aldı - Son Dakika
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İstinat duvarı çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetmişti! Somer Sivrioğlu, restoranını kapatma kararı aldı

22.05.2022 14:36

Beşiktaş'ta 3 ay önce ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun devraldığı lüks restoranın istinat duvarı çökmüş, ve duvarın altında kalan Ürdünlü eski diplomat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Yaşanan acı olay sonrası Masterchef Somer Sivrioğlu, restoranını bir süre kapatma kararı aldı.

Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun sahibi olduğu İstanbul Etiler'deki Nispetiye Caddesi üzerindeki restoranın istinat duvarı çöktü. Beton parçaları, restorana yemeğe gelen 6 kişilik arkadaş grubunun üstüne düştü. Yabancı uyruklu Ahmet Salim Subbed ve Bahaettin Shanableh, çöken duvarın altında kaldı.

ESKİ DİPLOMAT HAYATINI KAYBETTİ

Ulus'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Ürdünlü eski diplomat Ahmet Salim Subbed yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yabancı uyruklu Bahaettin Shanableh'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İstinat duvarının çökmesiyle 1 kişi ölmüştü! Somer Şef'ten restoranıyla ilgili yeni karar

SOMER SİVRİOĞLU'NUN RESTORANINDAN AÇIKLAMA

Ünlü şef Somer Sivrioğlu, duvarı çöken restoranı 3 ay önce devralmıştı.Somer Sivrioğlu'na ait Efendy isimli restorandan yaşanan olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "20 Mayıs Cuma gecesi restoranımızın da içinde bulunduğu yerleşimin istinat duvarının çökmesi sonucu yaşanan tahlisiz olaydan dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz" denilirken, şu ifadeler kullanıldı: "Kaza anında kaldırımda bulunan ve hayatını kaybeden Sayın Ahmet Salim Subbed'in ailesine başsağlığı diliyoruz. Acılarını derinden paylaşıyoruz."

İstinat duvarının çökmesiyle 1 kişi ölmüştü! Somer Şef'ten restoranıyla ilgili yeni karar

"RESTORANIMIZI BİR SÜRE KAPATIYORUZ"

"Medyaya yansıyan ve bizi de derinden üzen elim kaza ve acı kayıp nedeniyle bir takım gerçek dışı haberler paylaşılarak kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir. Bu talihsiz kaza ve acı kayıp sebebiyle restoranımızı bir süre kapattığımızı kamuoyuna duyururuz."

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İstinat duvarı çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetmişti! Somer Sivrioğlu, restoranını kapatma kararı aldı
İstinat duvarı çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetmişti! Somer Sivrioğlu, restoranını kapatma kararı aldı
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Son Dakika Magazin İstinat duvarı çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetmişti! Somer Sivrioğlu, restoranını kapatma kararı aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstinat duvarı çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetmişti! Somer Sivrioğlu, restoranını kapatma kararı aldı - Son Dakika
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