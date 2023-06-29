İsveç'te Cami Önünde Kur'an-ı Kerim Yakılması Olayına Demet Akalın'dan Sert Tepki: Sizden Daha Medeni ve Ahlaklıyız

Irak kökenli bir kişi, dün İsveç'in başkenti Stockholm'de cami önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Saldırgan hakkında "nefret söylemi" soruşturması açılırken Müslümanlar ayaklandı. Şarkıcı Demet Akalın da sosyal medya hesabından olaya ateş püskürerek "Biz sizden daha medeni daha ahlaklı daha insanız" dedi.

KUR'AN-I KERİM YAKILMASINA İZİN VERDİLER

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketinin asılması ve Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin veren İsveç hükümeti, tepki çeken bir karara daha imza attı. NATO'ya katılmak için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'te polisin izniyle bir kişi, jambon koyduğu Kur'an-ı Kerim'i bir caminin önünde yaktı.

DEMET AKALIN: BİZ SİZDEN DAHA MEDENİ VE AHLAKLIYIZ

Gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına öfke kustu. Twitter hesabından sitem dolu bir paylaşım yapan şarkıcı, "İşte aramızdaki fark bu! Bizde hiçbir gerizekalı sizin İncil'inizi ellemiyor. Çünkü işimiz yok, sizinle çünkü biz sizden daha medeni daha ahlaklı daha insanız" ifadelerini kullandı.