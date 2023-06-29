İsveç'te Cami Önünde Kur'an-ı Kerim Yakılması Olayına Demet Akalın'dan Sert Tepki: Sizden Daha Medeni ve Ahlaklıyız - Son Dakika
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İsveç'te Cami Önünde Kur'an-ı Kerim Yakılması Olayına Demet Akalın'dan Sert Tepki: Sizden Daha Medeni ve Ahlaklıyız

29.06.2023 10:54

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir kişi, cami önünde Kur'an-ı Kerim yakarak Müslümanları öfkelendirdi. İsveç hükümeti, daha önce de benzer olaylara izin vermişti. Şarkıcı Demet Akalın da olaya tepki göstererek, 'Biz sizden daha medeni, daha ahlaklı, daha insanız' dedi.

Irak kökenli bir kişi, dün İsveç'in başkenti Stockholm'de cami önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Saldırgan hakkında "nefret söylemi" soruşturması açılırken Müslümanlar ayaklandı. Şarkıcı Demet Akalın da sosyal medya hesabından olaya ateş püskürerek "Biz sizden daha medeni daha ahlaklı daha insanız" dedi.

KUR'AN-I KERİM YAKILMASINA İZİN VERDİLER

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketinin asılması ve Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin veren İsveç hükümeti, tepki çeken bir karara daha imza attı. NATO'ya katılmak için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'te polisin izniyle bir kişi, jambon koyduğu Kur'an-ı Kerim'i bir caminin önünde yaktı.

DEMET AKALIN: BİZ SİZDEN DAHA MEDENİ VE AHLAKLIYIZ

Gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına öfke kustu. Twitter hesabından sitem dolu bir paylaşım yapan şarkıcı, "İşte aramızdaki fark bu! Bizde hiçbir gerizekalı sizin İncil'inizi ellemiyor. Çünkü işimiz yok, sizinle çünkü biz sizden daha medeni daha ahlaklı daha insanız" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın, İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi
YORUMLAR (1)
  • Özcan Kuvan: İnsanların dini duygularına saldırmak neyin egosu? Ne kadar çirkin bir davranış. Mustafa Kemal Atatürk ne demişti (Din gibi temiz bir duygu, politika gibi kirli oyunlara alet edilemez. Din, ait olduğu yerde, temiz vicdan sahnesinde yaşanmalıdır) Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Demet Akalın, İsveç, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin İsveç'te Cami Önünde Kur'an-ı Kerim Yakılması Olayına Demet Akalın'dan Sert Tepki: Sizden Daha Medeni ve Ahlaklıyız - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsveç'te Cami Önünde Kur'an-ı Kerim Yakılması Olayına Demet Akalın'dan Sert Tepki: Sizden Daha Medeni ve Ahlaklıyız - Son Dakika
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