İtalya\'yı ülkesine tercih eden Can Yaman sevgilisiyle Bodrum\'da

Can Yaman, uzun süren sessizliğini Türkiye ziyaretiyle bozdu. Erkenci Kuş, Bay Yanlış ve Dolunay gibi sevilen dizilerle adını geniş kitlelere duyuran Yaman, yıllar önce yurtdışına taşınarak kariyerine İtalya'da devam etme kararı almıştı. Ancak bu tercihi ve yaptığı açıklamalar, hem hayranlarının hem de sektörün tepkisini çekti.

"TÜRKİYE Mİ, İTALYA MI?" SORUSUNA VERDİĞİ CEVAP TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Dört yıl önce Türkiye'yi terk eden Can Yaman, başrolünde yer aldığı El Turco dizisinin yayındayken verdiği bir röportajda "Türkiye mi, İtalya mı?" sorusuna hiç düşünmeden "İtalya" cevabını verdi. Bu açıklama, doğup büyüdüğü topraklara karşı vefasızlık olarak değerlendirildi. Tepkiler yalnızca kamuoyuyla sınırlı kalmadı; GAİN platformu da oyuncunun açıklamalarını gerekçe göstererek Yaman'ın başrolünde yer aldığı El Turco dizisini yayından kaldırdı.Bu gelişme, sanat camiasında "kariyere bedel olan bir söz" olarak yorumlandı.

SEZONU TÜRKİYEDE AÇTI

Son dönemde İtalya'da çalışmalarına devam eden oyuncu Can Yaman, yaz sezonunu Türkiye'de açtı. Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Sara Bluma ile Bodrum'a gelen Yaman, tatilden kareleri sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Romantik anların yer aldığı fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Tatil boyunca paylaşılan karelerde Yaman ve Bluma'nın keyifli vakit geçirdiği dikkat çekerken, bu paylaşımlar sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar Yaman'ın Türkiye'ye dönmesini doğal bir tercih olarak değerlendirirken, bazıları da son dönemde yaşadığı imaj kaybını onarma amacı taşıdığını öne sürdü.