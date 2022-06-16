İzinsiz kazı ve kaçak yapı sebebiyle yargılanan Mustafa Erdoğan'ın 5 yıla kadar hapsi isteniyor! - Son Dakika
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İzinsiz kazı ve kaçak yapı sebebiyle yargılanan Mustafa Erdoğan'ın 5 yıla kadar hapsi isteniyor!

16.06.2022 11:34

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun sahne aldığı 'Aspendos Arena' için verilen yıkım sonrası arazi sahibinin açtığı davada, Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan hakkında, 'izinsiz kazı-sondaj' ve 'kaçak yapı yaptığı' iddiasıyla 2 ayrı suçtan 5'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Antalya'nın Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 2008'e kadar sahneye çıkan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, restorasyon çalışmaları nedeniyle gösterilerini durdurdu. Daha sonra 2 bin yıllık antik tiyatroya yakın Belkıs Mahallesi'nde Hüseyin Avni Aykol'a ait bir alan kiralandı. Burada 1260 metrekarelik, 5 bin kişilik 'Aspendos Arena' kuruldu.

TAHLİYE VE YIKIM KARARLARI KESİNLEŞTİ

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, 2017'de geçici olarak inşa edilen gösteri merkezinin yıkımına karar verdi. Bunun üzerine arazi sahibi Aykol, tahliye davası açtı. Bu süreçte ayrıca Serik Belediyesi'nin kaçak yapılarla ilgili hem yıkım hem idari para cezası, üst mahkeme kararlarıyla kesinleşti. 'Aspendos Arena' ile ilgili hukuki süreçte en son nisan ayında Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6'ncı Hukuk Dairesi, kiracı firmanın Antalya 4'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'nin arazinin tahliyesine yönelik karara itirazını reddetti.

İzinsiz kazı ve kaçak yapı nedeniyle yargılanan Mustafa Erdoğan'ın 5 yıla kadar hapsi istendi

ARAZİ SAHİBİNDEN SUÇ DUYURUSU

Bu kararla tahliyesi kesinleşen 'Aspendos Arena' ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Arazi sahibi Hüseyin Avni Aykol, savcılığa giderek kiracı firma Anadolu Gösteri Eğitim Prodüksiyon ve Danışmanlık Hizmetleri şirketi aleyhine 'imar kirliliğine neden olmak', 'izinsiz kazı ve sondaj' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. İddiaların ardından Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Serik Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

'İMAR KİRLİLİĞİ SUÇU İŞLENDİ' İDDİASI

Savcılık iddianamesinde; şirket ve yetkilisi Mustafa Erdoğan'ın, 3'üncü derecede arkeolojik sit alanındaki arazide sahne olarak kullanılmak üzere demir profilden direkler dikmek, çatı oluşturmak, iki tarafı ve üzeri kapalı 1260 metrekare bina yapmak suretiyle 'imar kirliliğine neden olma' suçunun işlendiğine işaret edildi. Ayrıca Mustafa Erdoğan'ın söz konusu alanda 'izinsiz kazı ve sondaj', 'kaçak yapı yapma' suçlarını işlediği yönünde bilirkişi raporları ve tüm soruşturma dosyası kapsamında kamu davası açılması için yeterli düzeyde delil ve şüpheye ulaşıldığı belirtildi.

İzinsiz kazı ve kaçak yapı nedeniyle yargılanan Mustafa Erdoğan'ın 5 yıla kadar hapsi istendi

MUSTAFA ERDOĞAN SUÇLAMALARI REDDETTİ

İfadesi alınan Mustafa Erdoğan ise suçlamaları reddetti. Erdoğan, arazi sahibinin kira kontratında yazılı biçimde belirtilen alanda gösteri merkezi kurulmasına ilişkin rızası ve muvafakatı olduğunu kaydetti. Erdoğan, 3'üncü derece sit alanındaki arazide yetkili kurum olan Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 2008 yılındaki kararıyla Aspendos Arena'nın kurulduğunu, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 2017 tarihindeki kesin nitelikli kararıyla kurulu olarak kalmasına karar verildiğini söyledi.

İzinsiz kazı ve kaçak yapı nedeniyle yargılanan Mustafa Erdoğan'ın 5 yıla kadar hapsi istendi

2 AYRI SUÇTAN 5'ER YIL HAPİS İSTEMİ

Erdoğan, ifadesinde, Aspendos Arena Gösteri Merkezi'ne ilişkin hiçbir mimari kirliliğin söz konusu olmadığını da savundu. Serik Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6 Eylül'de hakim karşısına çıkacak Mustafa Erdoğan, 2 ayrı suçtan 5'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin İzinsiz kazı ve kaçak yapı sebebiyle yargılanan Mustafa Erdoğan'ın 5 yıla kadar hapsi isteniyor! - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzinsiz kazı ve kaçak yapı sebebiyle yargılanan Mustafa Erdoğan'ın 5 yıla kadar hapsi isteniyor! - Son Dakika
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