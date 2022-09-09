Tarkan'dan İzmir'de Muhteşem Konser! Yüz Binler Akın Etti - Son Dakika
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Tarkan'dan İzmir'de Muhteşem Konser! Yüz Binler Akın Etti

09.09.2022 23:59
Tarkan'dan İzmir'de Muhteşem Konser! Yüz Binler Akın Etti

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl kutlamaları Gündoğdu Meydanı'nda büyük bir coşkuyla kutlandı. Megastar Tarkan'ın konser verdiği meydanda on binlerce kişi bir araya geldi.

Gündoğdu Meydanı'nda Tarkan konseri öncesi düzenlenen İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, milletvekilleri ile ilçe belediye başkanları katıldı

Yüz binlerce kişinin doldurduğu Gündoğdu Meydanı'nda İzmirlilerle buluşan Tarkan konsere "Yolla" şarkısı ile başladı. "Yolla" isimli şarkısıyla konserine başlayan sanatçının sevilen şarkılarını hep bir ağızdan söyleyen İzmirliler uzun yıllar unutulmayacak anlar yaşadı. Tarkan da "Burada olmak benim için büyük onur, büyük bir şeref. Çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Konserde sahneye atlayan bir kişi güvenlik tarafından engellendi.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Tarkan'dan İzmir'de Muhteşem Konser! Yüz Binler Akın Etti - Son Dakika

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