İzzet Yıldızhan'ın ağabeyi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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İzzet Yıldızhan'ın ağabeyi yaşamını yitirdi

06.07.2023 10:57

Türkücü İzzet Yıldızhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babalık yapan ağabeyi Mahmut Yıldızhan'ın vefat ettiğini duyurdu. İzzet Yıldızhan, ağabeyinin fotoğrafını paylaşarak taziye mesajı verdi. İzzet Yıldızhan'ın diğer ağabeyi Mehmet Yıldızhan ise 2017 yılında kansere yenik düşerek hayatını kaybetmişti.

6 yıl önce kardeş acısıyla yıkıla sevilen türkücü İzzet Yıldızhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisine babalık yapan ağabeyi Mahmut Yıldızhan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

"BİZİ BABA GİBİ BÜYÜTMÜŞTÜ"

Instagram hesabından ağabeyinin fotoğrafını paylaşan İzzet Yıldızhan, "Baba gibi bizi büyüten kıymetli abim Mahmut Yıldızhan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazemiz ikindi namazına müteakip Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir" dedi. Ünlü ismin paylaşımına Behzat Uygur, Erol Köse ve Esra Özmen başta olmak üzere birçok takipçisinden taziye yorumu geldi.

İzzet Yıldızhan'ın diğer ağabeyi Mehmet Yıldızhan ise 2017 yılında kansere yenik düşerek hayatını kaybetmişti.

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İzzet Yıldızhan, Magazin, Son Dakika

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