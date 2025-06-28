Jeff Bezos'tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi - Son Dakika
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Jeff Bezos'tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi

Jeff Bezos\'tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi
28.06.2025 08:59
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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile Emmy ödüllü gazeteci Lauren Sánchez, İtalya'nın Venedik şehrinde düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi. 200'den fazla davetlinin katıldığı düğünde Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian ve Tom Brady gibi isimler yer aldı. Lauren Sánchez'in Dolce & Gabbana imzalı gelinliği ise zarafetiyle göz kamaştırdı.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve gazeteci Lauren Sánchez, İtalya'nın Venedik şehrinde düzenlenen rüya gibi bir törenle dünyaevine girdi. Ünlü çiftin düğününe iş, medya ve moda dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Amerikalı milyarder Jeff Bezos (61) ile Emmy ödüllü gazeteci Lauren Sánchez (55), 27 Haziran Cuma günü İtalya'nın San Giorgio Maggiore adasında düzenlenen özel bir törenle evlendi. Siyah kravat konseptli düğün, ihtişamı ve davetli listesiyle dikkat çekti.

ÜNLÜLER GEÇİDİ: OPRAH'TAN DİCAPRİO'YA…

Bezos ve Sánchez'in düğününe 200'den fazla davetli katıldı. Misafirler arasında Oprah Winfrey, Orlando Bloom, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Usher, Tom Brady, Kris Jenner, Kylie Jenner, Leonardo DiCaprio, Karlie Kloss ve Gayle King gibi dünya çapında ünlü isimler yer aldı. Kraliyet ve iş dünyasından da konukların yer aldığı törende, Ürdün Kraliçesi Rania, Bill Gates ve sevgilisi Paula Hurd, Fransız iş insanı François-Henri Pinault, moda dünyasının ünlü tasarımcıları Diane von Fürstenberg, Domenico Dolce ve Tommy Hilfiger da hazır bulundu.

DÜĞÜN ŞARKISI: MATTEO BOCELLİ'DEN ELVİS YORUMU

Tören, Elvis Presley'nin ikonik şarkısı "Can't Help Falling in Love" ile başladı. Şarkıyı, ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli'nin oğlu Matteo Bocelli seslendirdi. Performans, davetlilerden büyük alkış aldı. Düğün sonrası Lauren Sánchez, ilk düğün fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta çift, el ele tutuşmuş bir şekilde gülümserken görülüyor.

DOLCE & GABBANA İMZASI TAŞIYAN GELİNLİK

Vogue'un haberine göre Sánchez'in korsajlı, denizkızı kesimli gelinliği Dolce & Gabbana tarafından özel olarak tasarlandı. El işi İtalyan dantelleriyle süslenen elbise, zarafetiyle büyük beğeni topladı. Gelin, Dolce markasından ödünç alınan küpeler taktı. "Bir şey mavi" geleneği için ise Blue Origin uzay yolculuğundan getirdiği gizli bir hatıra kullandığı öğrenildi.

Page Six'in haberine göre Bezos, eşi Sánchez'e düğün hediyesi olarak milyonlarca dolar değerinde özel bir pırlanta mücevher seti hediye etti.

BOYNU ÇEVRELEYEN DEVASA PIRLANTA

İddialara göre söz konusu hediye, ortasında büyük bir taş bulunan ve tüm boynu çevreleyen ışıltılı bir pırlanta kolyeden oluşuyor. Kolyeye uyumlu bir çift pırlanta küpe de eşlik ediyor. Mücevher setinin değerinin 3 ila 5 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

Jeff Bezos'tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi

Bir kaynak, kolyeyi görenlerin büyülendiğini belirterek, "Bu zarif pırlanta kolyeyi gözden kaçırmak imkânsız. Neredeyse Jeff'in süper yatı kadar büyük," ifadelerini kullandı. Aynı kaynak, Sánchez'in bu gösterişli takıları düğün töreninde takarak konuklara ilk kez sergileyeceğini öne sürdü.

GİZLİ NİKÂH VE SIKI ANLAŞMA

Bezos ve Sánchez'in aslında bir aydan uzun süredir gizlice evli oldukları da konuşulanlar arasında. Çifte yakın kaynaklar, taraflar arasında kapsamlı ve bağlayıcılığı yüksek bir evlilik öncesi anlaşma imzalandığını belirtiyor.

Dünyaca ünlü davetlilerin katıldığı ihtişamlı düğün, yalnızca romantik anlarla değil, aynı zamanda bu göz alıcı hediye detayıyla da hafızalarda yer etti. Lauren Sánchez'in bu hediye ile mücevher koleksiyonunu birkaç seviye yukarı taşıdığı konuşuluyor.

Dolce & Gabbana, Jeff Bezos, Venedik, Magazin, İtalya, Amazon, Tören, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Jeff Bezos'tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mert demir:
    Reis davet edilmemiş mi? 10 9 Yanıtla
  • Ramazan Karakuş:
    Bakire mi peki kız,üniversite zamanlarında herhangi arkalı vb bisey yapılmış mı 4 4 Yanıtla
  • 633148:
    yapaçagin habaerij 1 0 Yanıtla
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