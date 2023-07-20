Jennifer Lopez, spor salonu kapısında beklemek zorunda kaldı - Son Dakika
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Jennifer Lopez, spor salonu kapısında beklemek zorunda kaldı

20.07.2023 12:31

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, spor salonuna gittiği gün kapının kapalı olması nedeniyle beklemek zorunda kaldı. Beklerken sinirli görünen Lopez, spor salonundan çıkarken küfür etti. Spordan sonra aracına hızlı bir şekilde dönerken sinirli olduğu gözlendi. Lopez'un altınla süslü kamışlı şişe ve parlak elbisesi dikkat çekti. 53 yaşındaki şarkıcı, makyajsız yüzünü örtmek için altın renkli gözlük takmıştı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Çarşamba günü gittiği spor salonun kapısı kapalı olunca bir süre kapının önünde beklemek zorunda kaldı. Kapının önünde beklerken gerildiği gözlenen Lopez, spor salonunda çıkarken küfür etti.

BEKLEMEYİ GURURUNA YEDİREMEDİ

Spora olan tutkusuyla bilinen ve fit görüntüsüyle hayran bırakan Jennifer Lopez, Çarşamba günü gittiği spor salonun kapısında kaldı. Bir süre kapının önünde bekleyen yıldız şarkıcı spor salonunda çıkarken küfür etti. Spordan sonra aracına hızlı bir şekilde dönerken şarkıcının bir hayli sinirli olduğu gözlendi.

KOMBİNİ DİKKAT ÇEKTİ

53 yaşındaki ünlü şarkıcı spor kombiniyle de dikkat çekti.Altınla süslü su şişesi ve vücudunu kavrayan parlak elbisesi ile dikkat çekti. Yıldız şarkıcı keskin hatlı kollarını ve ince belini sergileyen neon sarı renkte bir üst giydi. 53 yaşındaki Lopez, makyajsız yüzünü kamufle etmek için altın renkli gözlük taktı. Saçları için ise sık sık spor yaparken tercih ettiği rahat ve sade bir topuz yaptı.

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