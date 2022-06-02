Johnny Depp'e karşı açtığı hakaret davasını kaybeden Amber Heard'den ilk açıklama: Hissettiğim hayal kırıklığı kelimelerin ötesinde - Son Dakika
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Johnny Depp'e karşı açtığı hakaret davasını kaybeden Amber Heard'den ilk açıklama: Hissettiğim hayal kırıklığı kelimelerin ötesinde

02.06.2022 09:43

Eski eşi Johnny Depp ile olan hakaret davasını kaybeden ve 15 milyon dolar tazminat ödemesin karar verilen Amber Heard, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Heard açıklamasında, "Hissettiğim hayal kırıklığı kelimelerin ötesinde. Sunduğum kanıt dağı, eski kocamın orantısız gücüne ve egemenliği karşısında yeterli olmadı" ifadelerini kullandı.

Ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki hakaret davasında jüri kararını verdi. Depp, eski eşi Amber Heard'ın kendisine yönelik iftirada bulunduğunu öne sürerek açtığı hakaret davasını kazandı. 6 hafta süren dava sonunda 7 kişilik jüri Heard tarafından Depp'e yönelik ifadelerin doğru olmadığına karar verdi.

15 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDEYECEK

Jüri aynı zamanda Heard'in hareketlerinin "kötü niyet" taşıdığını belirterek, Heard'ün Deep'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Heard'ün de Depp'in avukatı üzerinden karalandığına ilişkin suçlamadan birini kabul ederek, Depp'in Heard'e 2 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.

Eski eşi Johnny Depp'le olan hakaret davasını kaybeden Amber Heard'den ilk açıklama: Sunduğum kanıt dağı yeterli olmadı

AMBER'İ YUHALADILAR

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp'in hayranları, karar duruşmasının yapıldığı salonda yer bulabilmek için geceden sıraya girdi. Grup, sokakta gördükleri Depp'i alkışlarken Amber'i yuhaladı.

Eski eşi Johnny Depp'le olan hakaret davasını kaybeden Amber Heard'den ilk açıklama: Sunduğum kanıt dağı yeterli olmadı

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM, BU BİR GERİLEMEDİR"

Davayı kaybeden Amber Heard, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Karardan dolayı çok üzgün olduğunu belirten Heard, şunları yazdı: "Bugün hissettiğim hayal kırıklığı kelimelerin de ötesinde. Sunduğum kanıt dağının eski kocamın orantısız gücüne, etkisine ve egemenliğine karşı koymak için yeterli olmamasına üzgünüm. Bu kararın diğer kadınlar için taşıdığı anlam beni daha da hayal kırıklığına uğrattı. Bu bir gerilemedir. Bu durum zamanı, sesini çıkartan ve yükselten bir kadının alenen utandırılabileceği ve küçük düşürülebileceği günlere geri götürüyor. Kadına yönelik şiddetin ciddiye alınması gerektiği fikrini ortadan kaldırıyor. Bu davayı kaybettiğim için üzgünüm. Ama yine de bir Amerikalı olarak sahip olduğumu düşündüğüm bir hakkı, özgürce ve açıkça konuşma hakkını kaybetmiş gibi göründüğüm için daha da üzgünüm.

Eski eşi Johnny Depp'le olan hakaret davasını kaybeden Amber Heard'den ilk açıklama: Sunduğum kanıt dağı yeterli olmadı
Eski eşi Johnny Depp'le olan hakaret davasını kaybeden Amber Heard'den ilk açıklama: Sunduğum kanıt dağı yeterli olmadı
Amber Heard ve Johnny Deep arasındaki hakaret davası sonuçlandı! Deep, 15 milyon dolar tazminat kazandı Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki davada kazanan belli oldu! Heard, Johnny Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödeyecek
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Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki davada kazanan belli oldu! Heard, Johnny Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödeyecek Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki davada kazanan belli oldu! Heard, Johnny Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödeyecek Amber Heard ve Johnny Deep arasındaki hakaret davası sonuçlandı! Deep, 15 milyon dolar tazminat kazandı Amber Heard ve Johnny Deep arasındaki hakaret davası sonuçlandı! Deep, 15 milyon dolar tazminat kazandı

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Son Dakika Magazin Johnny Depp'e karşı açtığı hakaret davasını kaybeden Amber Heard'den ilk açıklama: Hissettiğim hayal kırıklığı kelimelerin ötesinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Johnny Depp'e karşı açtığı hakaret davasını kaybeden Amber Heard'den ilk açıklama: Hissettiğim hayal kırıklığı kelimelerin ötesinde - Son Dakika
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