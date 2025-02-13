Justin Bieber'ın üstsüz ve dağınık görüntüsü hayranlarını endişelendirdi - Son Dakika
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Justin Bieber'ın üstsüz ve dağınık görüntüsü hayranlarını endişelendirdi

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Pop yıldızı Justin Bieber, Batı Hollywood'da bir spa merkezini ziyaret ederken üstsüz ve dağınık görüntüsüyle hayranlarını endişelendirdi. 30 yaşındaki şarkıcı, müzisyen arkadaşı Mk.gee ile merkeze giderken görüntülendi. İki Grammy ödülü sahibi şarkıcı, neon sarısı şort ve mavi ceket giydi. Bieber'ın bu görüntüsü, sağlığı hakkındaki endişelerin artmasına neden oldu. Bieber'ın eşi Hailey Bieber ise görüntülerde yer almadı.

13.02.2025 16:54  Güncelleme: 17:17
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Justin Bieber, Salı günü Batı Hollywood, Kaliforniya'da bir spa merkezini ziyaret ederken üstsüz ve dağınık görüntüsüyle hayranlarını endişelendirdi.

30 yaşındaki Kanadalı pop yıldızı, müzisyen arkadaşı Mk.gee (28) ile Güney Kaliforniya'daki merkeze giderken üstsüz halde görüntülendi.

Çiftin ilişkisi hakkındaki söylentiler sürerken, şarkıcının eşi Hailey Bieber (28) görüntülerde yer almadı.

İki Grammy ödülü sahibi şarkıcı, Salı günü New York Yankees şapkasını arkadan takıp mavi bir ceket giyerken, bol kesim neon sarısı şort tercih etti.

"Baby" şarkısının yorumcusu, bej renkli tüylü botlar ve beyaz çoraplarla kombinini tamamladı. Birkaç gün önce New York'ta bir spa merkezine bornozla gitmişti.

Bieber'ın bu haftaki görüntüsü, görünümü ve sağlığı hakkındaki endişelerin ardından geldi. Yakın bir kaynak DailyMail.com'a Bieber'ı "kontrolsüz" olarak tanımladı.

Son dönemdeki endişe verici görüntüler, Bieber'ın Hailey ile ilk çocukları Jack Blues'u kucağına almasından yaklaşık altı ay sonra geldi.

Çarşamba günü spa merkezindeki bir görgü tanığı DailyMail.com'a, Bieber'ın ziyareti sırasında "gayet sakin" ve "rahat" göründüğünü söyledi.

Hailey, hafta sonu Instagram'da paylaştığı gizemli bir gönderisiyle evliliğindeki muhtemel sorunlara işaret ederek kaşları kaldırdı. Son zamanlarda Lori Harvey ve Kendall Jenner gibi ünlü arkadaşlarıyla vakit geçiren Hailey, "Mükemmel değilim. Reddedildim. Hala bir amacım var" yazdı.

Justin Bieber\'ın üstsüz ve dağınık görüntüsü hayranlarını endişelendirdi

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Son Dakika Magazin Justin Bieber'ın üstsüz ve dağınık görüntüsü hayranlarını endişelendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ahmet Avsar:
    Bu haber tamamen zaman kaybı !!! 21 1 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    ferhata dönmüş bu gtu basi dagitmis 10 0 Yanıtla
  • null:
    Kalpler ançak Allah'ı anınca mutlu olur.. 9 0 Yanıtla
  • ömer duman:
    müptezel biber 7 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    şımarık oğlan 6 0 Yanıtla
  • Ahmet Mert Soylu:
    Amcaya düşmüş 3 0 Yanıtla
  • abdullah kara:
    bu adam kafayı sıyırmış.. 2 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    moda bu cahiller 1 1 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Kafayı sıyırmış gibi bir hali var 0 0 Yanıtla
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