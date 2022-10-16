Kanal D ekranlarında muhabirlik yaptıktan sonra haber sunan Şule Zeybek, kariyerine "Ben Bilmem Eşim Bilir" programında sunuculukla devam etmişti.
Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in kızı olan Şule Zeybek 2010 yılında Yiğit Bulut'tan boşanmıştı. Ünlü sunucu son yıllarda değişimiyle şaşırttı.
Bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Şule Zeybek, uzun yıllardır kullandığı sarı saçlarını kahverengiye boyattı. Verdiği kilolarla da gündeme gelen Zeybek, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. İşte ünlü sunucunun son hali;
Son Dakika › Magazin › Ünlü sunucu Şule Zeybek'in eski halinden eser yok! İşte yeni görünüşü - Son Dakika