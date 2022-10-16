Ünlü sunucu Şule Zeybek'in eski halinden eser yok! İşte yeni görünüşü

Kanal D ekranlarında muhabirlik yaptıktan sonra haber sunan Şule Zeybek, kariyerine "Ben Bilmem Eşim Bilir" programında sunuculukla devam etmişti.

DEĞİŞİMİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in kızı olan Şule Zeybek 2010 yılında Yiğit Bulut'tan boşanmıştı. Ünlü sunucu son yıllarda değişimiyle şaşırttı.

SAÇLARINI KAHVERENGİYE BOYADI

Bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Şule Zeybek, uzun yıllardır kullandığı sarı saçlarını kahverengiye boyattı. Verdiği kilolarla da gündeme gelen Zeybek, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. İşte ünlü sunucunun son hali;