Ünlü sunucu Şule Zeybek'in eski halinden eser yok! İşte yeni görünüşü - Son Dakika
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Ünlü sunucu Şule Zeybek'in eski halinden eser yok! İşte yeni görünüşü

16.10.2022 12:58

Kanal D ekranlarında bir dönem haber spikerliği yapan Şule Zeybek son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat yaşayan Zeybek sarı saçlarına da veda etmiş.

Kanal D ekranlarında muhabirlik yaptıktan sonra haber sunan Şule Zeybek, kariyerine "Ben Bilmem Eşim Bilir" programında sunuculukla devam etmişti.

DEĞİŞİMİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in kızı olan Şule Zeybek 2010 yılında Yiğit Bulut'tan boşanmıştı. Ünlü sunucu son yıllarda değişimiyle şaşırttı.

Ünlü sunucu Şule Zeybek'in bu halini hafızanızdan silin! Yıllar onu çok değiştirdi

SAÇLARINI KAHVERENGİYE BOYADI

Bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Şule Zeybek, uzun yıllardır kullandığı sarı saçlarını kahverengiye boyattı. Verdiği kilolarla da gündeme gelen Zeybek, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. İşte ünlü sunucunun son hali;

Ünlü sunucu Şule Zeybek'in bu halini hafızanızdan silin! Yıllar onu çok değiştirdi
Ünlü sunucu Şule Zeybek'in bu halini hafızanızdan silin! Yıllar onu çok değiştirdi
Ünlü sunucu Şule Zeybek'in bu halini hafızanızdan silin! Yıllar onu çok değiştirdi
Ünlü sunucu Şule Zeybek'in bu halini hafızanızdan silin! Yıllar onu çok değiştirdi
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Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü sunucu Şule Zeybek'in eski halinden eser yok! İşte yeni görünüşü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü sunucu Şule Zeybek'in eski halinden eser yok! İşte yeni görünüşü - Son Dakika
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