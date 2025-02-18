Kanal D'nin Yeni Dizisi 'Eşref Rüya' İzleyiciyle Buluşmaya Hazırlanıyor - Son Dakika
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Kanal D'nin Yeni Dizisi 'Eşref Rüya' İzleyiciyle Buluşmaya Hazırlanıyor

Kanal D\'nin Yeni Dizisi \'Eşref Rüya\' İzleyiciyle Buluşmaya Hazırlanıyor

'Eşref Rüya', Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerinde yer aldığı aşk hikayesini ekrana taşıyacak. Tanıtımda Nisan karakterinin şarkı seslendirmesi dikkat çekti. Dizinin ilk tanıtımı büyük merak uyandırdı.

18.02.2025 10:03  Güncelleme: 10:07
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KANAL D'NİN yeni dizisi Eşref Rüya izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Hafızalara kazınacak bir aşk hikayesi ile ekrana gelecek 'Eşref Rüya'nın yayınlanan tanıtımında Nisan, Eşref'e 'Sen Benim Şarkılarımsın'ı söylerken, tanıtımın sonunda Eşref'in bileklerinde gözüken kelepçe detayı merak uyandırdı.

DEMET ÖZDEMİR, 'NİSAN' İÇİN ŞARKICI OLDU

Başarılı oyuncu Demet Özdemir, Eşref Rüya için stüdyoya girdi. Dizide canlandıracağı Nisan karakteri için ses eğitimlerine devam eden Özdemir, tanıtımda 'Sen Benim Şarkılarımsın'ı seslendirdi. Özdemir'in yorumu kısa süre içerisinde büyük beğeni toplandı.

MERAK UYANDIRAN BİR TANITIM

Yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B'in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan, 'Eşref Rüya' dizisinden ilk tanıtım yayınlandı. Çağatay Ulusoy'un 'Eşref', Demet Özdemir'in 'Nisan' karakterine hayat verdiği dizide izleyicileri derinden etkileyecek bir aşk hikayesi ekrana gelecek.

EŞREF TÜM EZBERLERİ BOZACAK

Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref'i canlandırırken, Demet Özdemir ise Rüya'dan sonra Eşref'in kalbini ilk defa attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak. Eşref ve Nisan'ın hikayesi izleyicilerin kalplerine dokunacak, yıllar sonra özlenen bir aşk hikayesini ekrana getirecek.

Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor. Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref'in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.

YILDIZ KADRO

Eşref Rüya'nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

Eşref Rüya yakında Kanal D'de izleyici ile buluşacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Kanal D'nin Yeni Dizisi 'Eşref Rüya' İzleyiciyle Buluşmaya Hazırlanıyor - Son Dakika

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